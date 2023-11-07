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بيع ماسة نادرة بنحو 44 مليون دولار في مزاد بجنيف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 11:06 مساء
بيع ماسة نادرة بنحو 44 مليون دولار في مزاد بجنيف
صورة لماسة «بلو رويال» في مزاد جنيف، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (أ ف ب)
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عُرضت ماسة زرقاء نادرة للغاية في مزاد بجنيف، وبيعت بنحو 44 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أغلى الماسات التي تباع في مزاد على الإطلاق، حسبما ذكرت دار «كريستيز» للمزادات.

وهذه الماسة التي تزن 17.61 قيراطا، هي أكبر جوهرة زرقاء زاهية لا تشوبها شائبة من الداخل تعرض للبيع في تاريخ المزادات، وبقيت هذه الماسة الموضوعة في خاتم ضمن مجموعة خاصة على مدى 50 عاما.

وتعتبر ماسة «بلو رويال» القطعة الأبرز التي تُعرض إلى جانب مجموعة من المجوهرات للبيع في مزادات في جنيف خلال نوفمبر الجاري إلى جانب مجموعة أخرى من المجوهرات الفاخرة، بما في ذلك عقد من اللؤلؤ وضعته الممثلة أودري هيبورن وساعة كانت ملكا للنجم مارلون براندو، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».

- حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء

جولة بين ثلاثة مشترين خلال 7 دقائق
كان من المتوقع أن تباع «بلو رويال» بمبلغ يتراوح بين 35 مليون دولار و50 مليونا في مزاد دار «كريستيز». وبعد جولة مزايدة مكثفة مدتها سبع دقائق بين ثلاثة مشترين محتملين، جرى شراؤها من قبل جامع خاص مجهول مقابل 39.505 مليون فرنك سويسري (43.8 مليون دولار)، بما في ذلك الضرائب والرسوم.

وقال رئيس قسم المجوهرات في كريستيز في جنيف ماكس فوسيت، لوكالة «فرانس برس» بعد وقت قصير من سقوط المطرقة الأخيرة: «نحن سعداء للغاية».

وأشار إلى أن الجوهرة بيعت بما يقرب من 2.5 مليون دولار للقيراط الواحد، مما يجعلها «أغلى مجموعة مجوهرات تباع في عام 2023» من قبل أي دار مزادات في جميع أنحاء العالم. وتاريخيًا، تعد هذه القطعة من بين أغلى 10 قطع جرى بيعها على الإطلاق، من حيث المجوهرات، على حد قوله.

وظلت الماسة على شكل كمثرى، والتي جرى وضعها على خاتم، ضمن مجموعة خاصة منذ عقود، وكان بيعها يوم الثلاثاء هو المرة الأولى التي يتم فيها طرحها في مزاد.

ماسة «بلو رويال» هي الأعلى في فئتها
وقبل مزاد يوم الثلاثاء، سلط رئيس قسم المجوهرات الدولي في كريستيز راهول كاداكيا، الضوء على اللون الاستثنائي للجوهرة، مشيرًا إلى أن العديد من قطع الألماس الملونة الحديثة جرى تعديل قطعها لتعزيز اللون.

وقال إنه في حالة «بلو رويال»: «كانت المادة الخام نفسها غنية جدًا لدرجة أنهم تمكنوا من تقطيعها بأسلوب كلاسيكي رائع». وأضاف: «إنها تحقق جميع المتطلبات، إنها حقًا الأفضل في فئتها».

تعتبر الماسات الزرقاء الزاهية الفاخرة التي تزن أكثر من 10 قيراط نادرة للغاية. ومنذ تأسيس دار «كريستيز» عام 1766، لم تظهر سوى ثلاثة أحجار من هذا النوع للبيع، وكلها خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية.

إحداها كانت «أوبنهايمر بلو»، التي بيعت بمبلغ 57.5 مليون دولار في مزاد عام 2016، وهي الماسة الوحيدة التي باعتها كريستي على الإطلاق بأكثر من سعر «بلو رويال» يوم الثلاثاء.

بيع سيارة «دي بيرز كولينان بلو» بأكثر من 57 مليون دولار
وفي الوقت نفسه، باعت دار المزادات المنافسة «سوذبي» سيارة «دي بيرز كولينان بلو» العام الماضي مقابل ما يزيد قليلاً على 57 مليون دولار.

ويتضمن بيع منفصل للمجوهرات عبر الإنترنت، والذي يستمر حتى 16 وفمبر، عقد اللؤلؤ الذي ارتدته هيبورن في فيلم «Roman Holiday» عام 1953.

واختارت هيبورن، التي لعبت دور أميرة في الفيلم الكوميدي الرومانسي، هذه القطعة من مجموعة مختارة قدمها صائغ المجوهرات النمساوي المجري فورست، وأعادتها بعد ذلك بصورة موقعة. ويباعها أحد هواة جمع التحف الأوروبيين بسعر يبدأ من 18 ألف فرنك سويسري (20 ألف دولار).

ساعة براندو بأكثر من 5 ملايين دولار
وفي مزاد منفصل لساعات «Passion for Time» نظمته «كريستي» يوم الاثنين، بيعت الساعة التي ارتداها براندو في فيلم «Apocalypse Now» عن حرب فيتنام عام 1979، بمبلغ يزيد قليلاً على 5 ملايين دولار.

وجرى نقش كلمة «M. Brando» يدويًا على ظهر ساعة «رولكس جي إم تي ماستر» التي يعود تاريخها إلى عام 1972 تقريبًا على يد الممثل الأميركي الحائز على جائزة الأوسكار نفسه.

وقال المتخصص في الساعات الصغيرة في دار كريستيز جنيف إيلي فايون، لوكالة «فرانس برس» قبل البيع: «لا يزال النقش حادا، لذلك يمكننا أن نتصور أن هذه الساعة جرى ارتداؤها، ولكن ليس كثيرا».

والساعة التي أهداها براندو لابنته بالتبني بيترا في عام 1995، والتي أعطتها بعد ذلك لزوجها في عام 2003 في ليلة زفافهما، بيعت في مزاد عام 2019 مقابل 1.95 مليون دولار.

ومن المقرر أن تستضيف «دار سوثبي» للمزادات يوم الأربعاء أيضًا مزادًا للمجوهرات الرائعة في جنيف، حيث سيجرى طرح العديد من الأحجار الكريمة المذهلة تحت المطرقة، إلى جانب مجموعة مهمة من المجوهرات الإمبراطورية والملكية.

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