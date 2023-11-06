حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد دار «كريستيز» للمزادات غدا الثلاثاء حدثا لا يتكرر كثيرا حيث ستعرض أكبر ماسة زرقاء نقية، والتي يتوقع أن تصبح واحدة من أغلى الماسات التي تبيعها الدار.

وتعد ماسة «بلو رويال» النادرة القطعة الأبرز التي ستعرض إلى جانب مجموعة من المجوهرات للبيع في مزادات في جنيف خلال نوفمبر الجاري إلى جانب مجموعة أخرى من المجوهرات الفاخرة، بما في ذلك عقد من اللؤلؤ وضعته الممثلة أودري هيبورن وساعة كانت ملكا للنجم مارلون براندو، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».

وهذه الماسة التي تزن 17.61 قيراطا، هي أكبر جوهرة زرقاء زاهية لا تشوبها شائبة من الداخل تعرض للبيع في تاريخ المزادات، وبقيت هذه الماسة الموضوعة في خاتم ضمن مجموعة خاصة على مدى 50 عاما.

ومن المتوقع أن تباع هذه الماسة بسعر يتراوح بين 35 و50 مليون دولار في مزاد «ماغنيفيسنت جيويلز» للمجوهرات الرائعة الذي تنظمه دار كريستيز.

ما الذي يميز ماسة «بلو رويال» عن غيرها من الماسات الزرقاء؟

وقال المدير الدولي للمجوهرات لدى الدار راهول كاداكيا لوكالة «فرانس برس» «ستكون واحدة من أفضل عشر قطع مجوهرات بيعت في كريستيز على الإطلاق من حيث القيمة».

وقال كاداكيا إن عددا كبيرا من الماسات الملوّنة الحديثة خضعت لقص مختلف تعزيزا للون. أما في حالة «بلو رويال» فإن «المادة الخام نفسها غنية جدا لدرجة أنهم تمكنوا من قصّها وفق نمط كلاسيكي رائعة».

وتعد الماسات الزرقاء الزاهية التي تزن أكثر من 10 قراريط نادرة جدا. ومنذ تأسيس دار كريستيز العام 1766، لم تعرض إلا ثلاث ماسات من هذا النوع للبيع، وكلها خلال الأعوام الـ13 الماضية.

وبيعت «بولغاري بلو» مقابل 15.8 مليون دولار العام 2010 و«وينستون بلو» مقابل 23.8 مليون العام 2014 و«أوبنهايمر بلو» لقاء 57.5 مليون العام 2016.

وأوضح كاداكيا «أصبح مستوى سوق المجوهرات يحظى بالتقدير نفسه الذي يحظى به سوق الأعمال الفنية». وأضاف «رأى السوق أن هناك ندرة كبيرة في هذه الأحجار المميزة التي بدأ تحديد أسعارها بالطريقة نفسها التي تحدد بها أسعار اللوحات الاستثنائية».

عقد اللؤلؤ لأودري هيبورن يجذب عملاء المزادات

يتضمن المزاد المنفصل للمجوهرات الذي ينظم عبر الإنترنت والذي يستمر حتى 16 نوفمبر، عقد اللؤلؤ الذي وضعته أودري هيبورن في فيلم «رومن هوليداي» العام 1953.

واختارت هيبورن التي أدت دور أميرة في الفيلم الكوميدي الرومنسي، هذه القطعة من مجموعة قدمها صائغ المجوهرات النمسوي-المجري فورست، وأعادتها بعد ذلك مع صورة موقعة. ويعرضها للبيع جامع أعمال فنية أوروبي بسعر يبدأ من 18 ألف فرنك سويسري (20 ألف دولار)، لكن هذا الرقم قد يرتفع كثيرا خلال المزايدات.

وقال رئيس قسم المجوهرات في «كريستيز» في جنيف ماكس فوسيت لوكالة فرانس برس «أودري هيبورن شخصية أيقونية. أزياؤها وملابسها وأي شيء ارتدته أو وضعته ما زال يحظى بإقبال كبير من هواة الجمعة».

وأضاف «الناس يحبون القصص والعملاء الخاصين يريدون أن يكونوا جزءا منها».

بسبب نقش.. ساعة مارلون براندو في فيلم «أبوكاليبس ناو» قد تحصد مليوني فرنك سويسري

وفي مزاد «باشن فور تايم» للساعات الاثنين، يتوقع أن تباع الساعة التي وضعها مارلون براندو في فيلم «أبوكاليبس ناو» العام 1979 عن حرب فيتنام مقابل سعر يتراوح بين مليون ومليوني فرنك سويسري.

ونقش براندو الحائز جائزة أوسكار بنفسه على الجزء الخلفي من الساعة وهي من نوع «رولكس» وتعود إلى العام 1972، كلمة «M. Brando». وقال إيلي فايون المتخصص في الساعات في كريستيز «ما زال النقش بارزا، لذلك نعتقد أن الساعة وضعت لكن ليس كثيرا».

وعندما أُخبر براندو بأن الساعة الجذابة ستشتت انتباه رواد السينما، أزال الحلقة الخارجية التي تحيط بالزجاج البلوري كي لا تكون بارزة كثيرا. وأوضح فايون لوكالة فرانس برس أن هذا الأمر، إلى جانب النقش، «ما يجعل هذه الساعة فريدة».

وأهدى براندو الساعة في العام 1995 لابنته بالتبني بيترا التي قدّمتها بعد ذلك لزوجها العام 2003 ليلة زفافهما. بيعت في مزاد العام 2019 مقابل 1.95 مليون دولار.

وقال فايون «إذا وضعنا جانبا أنها ساعة مارلون براندو، فإنها في حد ذاتها رائعة. وحالتها مذهلة بالنسبة إلى ساعة عمرها 50 عاما».