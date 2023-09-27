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كتَّاب السيناريو يستأنفون عملهم بعد الاتفاق مع استوديوهات هوليوود

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 12:36 مساء
كتَّاب السيناريو يستأنفون عملهم بعد الاتفاق مع استوديوهات هوليوود
أعضاء في نقابة كتّاب السيناريو الأميركيين يتظاهرون أمام مقر استوديوهات نتفليكس سبتمبر 2023 (أ ف ب)
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وافق المسؤولون في نقابة كتَّاب السيناريو الأميركيين مساء الثلاثاء على الاتفاق الذي توصلت إليه النقابة النافذة أخيرًا مع الاستوديوهات، مع السماح بعودة أعضائها إلى العمل اعتبارًا من الأربعاء، بعد إضراب شل هوليوود لما يقرب من خمسة أشهر.

اتفاق مبدئي بين كتَّاب السيناريو والاستوديوهات في هوليوود لإنهاء الإضراب

انتهاء الإضراب
وكتبت النقابة عبر «إكس» (تويتر سابقًا) أن مجلس إدارتها صوّت بالإجماع على التوصية بالعمل باتفاقية الرواتب، مشيرة إلى أن الإضراب ينتهي عند الدقيقة الأولى بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء وفقًا لوكالة «فرانس برس».

من الناحية النظرية، لا يزال من الممكن رفض الاتفاقية من جانب كتَّاب السيناريو الـ11500 الممثلين عبر نقابة كتَّاب السيناريو في الولايات المتحدة، إذ من المقرر إجراء تصويت بشأنها بين الثاني من أكتوبر والتاسع منه، بحسب النقابة.

مكاسب كبيرة للأجور
لكنّ معظم المتخصصين في القطاع يبدون اعتقادًا بأن الموافقة على هذا الاتفاق الذي يتضمن مكاسب كبيرة من حيث الأجور فضلًا عن وسائل حماية لتنظيم استخدام الذكاء الصناعي، سيكون مجرد إجراء شكلي.

وبانتظار اكتمال العملية، سيتمكن المحترفون في القطاع من العودة إلى العمل اعتبارًا من الأربعاء.

تفاوض كتاب السيناريو والاستوديوهات.. هل ينهي الإضراب في هوليوود هذه المرة؟

عودة البرامج الحوارية
وسيتيح ذلك تاليًا استئناف تصوير عدد كبير من المسلسلات والأفلام الأميركية العالقة في المراحل الأولى من الكتابة. ومن المتوقع أيضًا أن تعود البرامج الحوارية التي تُعرض خلال الفترة الليلية والتي يحتاج مقدموها إلى نصوص يعدها كتَّاب متخصصون، إلى البث خلال الشهر المقبل.

الممثلون ما زالوا مضربين
لكن حتى بعد الموافقة النهائية من جانب كتَّاب السيناريو، ستظل هوليوود بعيدة عن العودة إلى وضعها الطبيعي، بسبب استمرار إضراب الممثلين، الذين تمثلهم نقابة «ساغ-أفترا».

وقد يستغرق حل هذا النزاع الاجتماعي المستمر منذ منتصف يوليو أسابيع عدة أخرى، لأن بعض مطالب الممثلين تذهب أبعد من تلك الخاصة بكتَّاب السيناريو.

وبالتالي، يُتوقع أن تكون المفاوضات صعبة، لا سيما أن الاستوديوهات تعلم أن ما توفره للممثلين سيكون بمثابة معيار للمهن الفنية في الصناعة والتي يتعين تجديد الاتفاقات الجماعية معها العام المقبل.

وحتى بعد عودة الممثلين إلى العمل، من المؤكد أن الأمر سيستغرق شهورًا لإعادة الجميع إلى مواقع التصوير وتعويض التأخيرات المتراكمة في إنتاج عدد كبير من الأعمال الهوليوودية.

الكشف عن مضمون الاتفاق
ونشرت نقابة كتَّاب السيناريو الأميركيين أيضًا مساء الثلاثاء تفاصيل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الاستوديوهات والذي لم ترشح معلومات وافية عن محتواه الدقيق منذ التوصل إليه الأحد.

وتظهر التسوية أن الاستوديوهات وافقت على معظم المطالب التي طرحتها النقابة، في ما يبدو انتصارًا للكتّاب.

ويتضمن الاتفاق خصوصًا تخصيص مكافآت مالية للكتَّاب عندما يحقق مسلسل أو فيلم من تأليفهم نجاحًا معينًا على منصات البث التدفقي، أي عندما يشاهد 20% أو أكثر من المشتركين في البلاد العمل على الخدمة خلال أول 90 يومًا منذ طرحه.

المفاوضات تتعثر مجددا بين كتاب السيناريو والاستوديوهات في هوليوود

موقف الذكاء الصناعي من كتاب السيناريو
وعلى صعيد الذكاء الصناعي ، حصل كتّاب السيناريو أيضًا على ضمانات حتى لا يجري استبدالهم بالروبوتات.

ويسمح لهم الاتفاق بإعادة صياغة النصوص التي أنشئت في البداية بواسطة الذكاء الصناعي، مع اعتبارهم المؤلف الوحيد لهذا العمل، من دون أن يحصلوا تاليًا على أجر أقل.

كذلك، ينص بند في الاتفاق على أنه يُحظر استغلال مواد كتّاب السيناريو لتدريب الذكاء الصناعي بمعنى آخر، لا يمكن تغذية الروبوتات بالنصوص البرمجية من المؤلفين أعضاء النقابة لتحسين قدراتها السردية، وهي نقطة لزمت الاستوديوهات صمتًا مطبقًا حيالها لفترة طويلة.

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