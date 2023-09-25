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اتفاق مبدئي بين كتّاب السيناريو والاستوديوهات في هوليوود لإنهاء الإضراب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 سبتمبر 2023, 02:18 مساء
اتفاق مبدئي بين كتّاب السيناريو والاستوديوهات في هوليوود لإنهاء الإضراب
أعضاء من نقابة الممثلين الأميركيين يشاركون في الاحتجاجات في لوس انجليس بتاريخ 11 تموز/يوليو 2023
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أعلن كتّاب السيناريو، توصّلهم إلى اتفاق مع الاستوديوهات قد يدفعهم إلى استئناف عملهم، بعد أن شلّ إضرابهم القطاع الترفيهي في هوليوود، منذ نحو خمسة أشهر.

وبعثت نقابة كتّاب السيناريو برسالة إلى أعضائها، قالت فيها «لقد توصلنا إلى اتفاق مبدئي في شأن حدّ أدنى جديد للعام 2023، وهو يعني توافق من حيث المبدأ على مختلف نقاط الاتفاق، مع مراعاة الصياغة النهائية للعقد»، وفقاً لوكالة «فرانس برس». 

وتابعت «يمكننا القول بفخر إنّ هذا الاتفاق استثنائي، مع توفيره مكاسب كبيرة وحماية لكتّاب السيناريو في مختلف القطاعات التي يعملون فيها».

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ولا تشير الرسالة التي اطّلعت عليها الوكالة الفرنسية، إلى تفاصيل الاتفاق، لكنها تذكر أنّ العمل جارٍ على بلورة هذه التفاصيل وأن الكلمة الفصل ستكون للأعضاء، وأضافت النقابة «لنكون واضحين، لا ينبغي لأحد استئناف عمله ما دامت النقابة لم تُجِز ذلك بشكل صريح، لا نزال مضربين حتى ذلك الحين. لكننّا علّقنا الاعتصامات اعتباراً من اليوم».

وبدأ آلاف الكتّاب في السينما والتلفزيون إضراباً في مطلع مايو، مطالبين بتحسين أجورهم والحصول على مكافآت أفضل عن كل عمل لهم يحقق نجاحاً، بالإضافة إلى حصولهم على ضمانات من تقنية الذكاء الصناعي، واعتصموا منذ أشهر أمام شركات من أمثال نتفليكس وديزني، فيما انضم إليهم الممثلون في منتصف يوليو، مما أدى إلى شلّ الغالبية العظمى من إنتاجات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية في الولايات المتحدة.

وظلت المفاوضات بين الطرفين متوقفة لأسابيع، قبل أن تُستأنف مع مشاركة مديرين تنفيذيين من نتفليكس وديزني ويونيفرسال بيكتشرز ووارنر براذرز شخصياً فيها.

ويؤكّد الكتّاب أن رواتبهم لم تواكب التضخم الحاصل في البلاد، إذ يريدون الحصول على أجور أكبر من أفلامهم أو مسلسلاتهم التي تحقق نجاحاً واسعاً على المنصات، بدلاً من تقاضي مبلغ مقطوع، يكون عادةً منخفضاً جداً، لا يأخذ في الاعتبار عدد المشاهدين الذين يستقطبهم العمل المعروض.

 هل إضراب الممثلين سيستمر؟
ويطالب الممثلون كما الكتّاب بضمانات في شأن استخدام الذكاء الصناعي، إذ يخشى الممثلون استنساخ صورهم أو أصواتهم، في حين يتخوف كتّاب السيناريو من إمكان استخدام الذكاء الصناعي في إنتاج النصوص والحصول تالياً على أجور أدنى، أو استعمل سيناريوهاتهم لتدريب الروبوتات.

في حال التوصل إلى اتفاق بين الاستوديوهات وكتّاب السيناريو، سيواصل الممثلون إضرابهم. ولم تتواصل نقابتهم «ساغ-افترا» مع الشركات منذ منتصف يوليو. لكنّ الصحافة المتخصصة توقعت أن يمهّد أي اتفاق مع كتّاب السيناريو الطريق لإنهاء إضراب الممثلين.

ويُعدّ هذا الإضراب أطول بكثير من الذي أعلنه كتّاب السيناريو في 2007 -2008 واستمر لمئة يوم وكبّد اقتصاد كاليفورنيا خسائر بـ2,1 مليار دولار.

ونشرت صحيفة «فاينانشل تايمز» في مطلع سبتمبر، دراسة أجراها معهد «ميلكن» قدّرت بنحو خمسة مليارات دولار التكلفة التي ترتّبها على اقتصاد ولاية كاليفورنيا هذه الحركة المطلبية المزدوجة التي لم تشهد هوليوود مثيلاً لها منذ 1960.

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