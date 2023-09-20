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متحف «متروبوليتان» يعيد قطعتي آثار إلى اليمن وسفيرها يرى أن «الوقت ليس مناسبًا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 12:27 مساء
متحف «متروبوليتان» يعيد قطعتي آثار إلى اليمن وسفيرها يرى أن «الوقت ليس مناسبًا»
قطعة مستطيلة من الملاط تعود إلى الألفية الثالثة، ضمن القطعتين اللتين استردتهما اليمن. (أ ف ب)
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أعلن متحف «متروبوليتان» في نيويورك إعادة قطعتين أثريتين إلى اليمن، عبارة عن منحوتتين، الأولى تُجسّد امرأة واقفة ترتدي سوارًا وقلادة مصنوعة من الحجر الرملي والكوارتزيت وتعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، والثانية قطعة مستطيلة من الملاط تعود إلى الحقبة نفسها.

فيما قال سفير اليمن لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي «بسبب الأوضاع الراهنة في اليمن»، الدولة الأفقر في شبه الجزيرة العربية والغارقة في نزاع وفي إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، «ليس الوقت مناسبًا لإعادة هاتين القطعتين إلى وطننا». حسب وكالة «فرانس برس».

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ومع أن العملين الفنيين أعيدا إلى عُهدة اليمن، لكن المتحف سيواصل عرضهما ضمن مجموعته على سبيل الإعارة، ووعد المتحف بأن يكون أكثر شفافية في إعادة الأعمال الفنية التي جرى تهريبها إلى بلدانها الأصلية.

تلقى متحف متروبوليتان التمثال القطعتين فيما بين العامين 1998 و1999 من هاوٍ لجمع التحف يدعى جان لوك شالمان الذي تبرّع بهما للمتحف، وقال المتحف «بعد عمليات بحث أجريناها في شأن أصل القطعتين، أثبت المتخصصون أنه عُثر عليهما قرب مدينة مأرب سنة 1984 وأنهما تنتميان شرعيًا لليمن»، من دون التطرق إلى تفاصيل إضافية عن أصلهما.

وافق متروبوليتان وغيره من المتاحف المرموقة في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، على التعاون مع القضاء وإعادة عدد كبير من القطع والأعمال الفنية التي جرى الاتجار بها دوليًا عقب نهبها من بلدان شهدت حروبًا أو ثورات.

حملة لإعادة الآثار المنهوبة
وفي نيويورك، يقود المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ حملة منذ العام 2017 لإعادة أعمال نُهبت من مختلف أنحاء العالم، وبإشرافه أعيد أكثر من 950 قطعة فنية بقيمة 165 مليون دولار إلى 19 دولة، بينها كمبوديا والصين والهند وباكستان والهند ومصر والعراق واليونان وتركيا وإيطاليا.

وأعلن مدير متحف متروبوليتان ماكس هولين في مايو، إنشاء لجنة من الباحثين لفحص مصدر بعض القطع من المجموعة الاستثنائية لمتحفه (1.5 مليون عمل)، بهدف إعادتها إلى بلدانها الأصلية في حال تبين أنها مسروقة أو منهوبة.

وتسلمّت اليمن في أبريل الماضي ثلاث قطع أثرية تبلغ قيمتها 725 ألف دولار، من بينها تمثال لوعل يمني يعود للقرن الخامس قبل الميلاد.

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