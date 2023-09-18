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المخرج البوسني دانيس تانوفيتش رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 04:45 مساء
المخرج البوسني دانيس تانوفيتش رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي
دانيس تانوفيتش رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في الدورة الـ45، وهو المخرج البوسني دانيس تانوفيتش.

وقالت إدارة المهرجان إن الاختيار يأتي حرصًا على استقطاب أكبر الأسماء السينمائية العالمية للمشاركة في المهرجان، من أجل مشاركة الخبرات مع صناع السينما الشباب المصريين والعرب والدوليين المشاركين في المهرجان، وفقًا للموقع الرسمي للمهرجان «سي آي اف اف».

والمخرج والسيناريست البوسني دانيس تانوفيتش مواليد العام 1969، ويعد واحدًا من أهم المخرجين وكتاب السيناريو في منطقة شرق أوروبا وفي العالم، ومن أهم أعماله «الأرض المحايدة»، الذي فاز بعديد الجوائز وأهمها جائزة الأوسكار لأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، إضافة إلى جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان عام 2001. وكذلك أخرج فيلم «فصل من حياة جامع نحاس»، و«موت في ساراييفو» الذي فاز بجائزة «الدب الفضي» (جائزة لجنة التحكيم في مهرجان برلين) العام 2016، وهو المخرج الوحيد القادم من البوسنة والهرسك الذي يفوز بجائزة الأوسكار.

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قال رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي: «سعداء باستضافة أكبر الأسماء السينمائية العالمية في الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي، دانيس تانوفيتش هو واحد من أهم الأسماء السينمائية في العالم، وفازت أفلامه بالعديد من الجوائز في أعرق المهرجانات والمحافل السينمائية، ونفخر برئاسته للجنة تحكيم المسابقة الدولية هذا العام».

وعقّب مدير المهرجان أمير رمسيس: «فخور بتواجد دانيس تانوفيش كرئيس للجنة التحكيم الدولية في المهرجان في دورته الـ45 كمخرج مكلل في تاريخه بكبرى الجوائز العالمية من جوائز الأكاديمية ومهرجاني كان وبرلين، سعيد بإتاحة مهرجان القاهرة الدائمة لجمهوره الفرصة للاحتكاك بأسماء صنعت تاريخ السينما من مختلف دول العالم».

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة (A) بالاتحاد الدولي للمنتجين في براسليس بفرنسا (FIAPF).
 

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