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إطلاق اسم خيري بشارة على الدورة 13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 03:22 مساء
إطلاق اسم خيري بشارة على الدورة 13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
المخرج السينمائي المصري خيري بشارة. (صفحة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية).
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صرح رئيس «مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية»، السيناريست سيد فؤاد الجناري، أن الدورة الثالثة عشرة من المهرجان ستحمل اسم المخرج خيري بشارة أحد مؤسسي تيار الواقعية الجديدة في السينما المصرية.

جاء التصريح في سياق استعدادات مدينة الأقصر لاستضافة الدورة الثالثة عشرة من المهرجان في فبراير من العام المقبل 2024، حسب الموقع الرسمي للمهرجان.

وأفاد الجناري أن إطلاق اسم بشارة أتى تقديرًا لما قدّمه من أفلام سينمائية روائية وتسجيلية مميزة تحمل أسلوبه الخاص في تقديم ملامح وهموم وأحلام الإنسان البسيط، مما يجعل من أعماله إضافة كبيرة وجزء هام من صناعة السينما المصرية التي بلغت المائة والسبعة وعشرون عاماً من عمرها. وأضاف أن إدارة المهرجان بصدد إصدار كتاب عن أعماله الفنية الروائية والتسجيلية.

احتفاء خاص بالمخرجة السنغالية صافي فاي
كما أشارت مديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني، أن الدورة الثالثة عشرة ستنطلق في الفترة من 19 إلى 25 أبريل 2024، كما أكدت أن هذه الدورة ستحتفي بالمخرجة السنغالية صافي فاي والتي رحلت في مارس الماضي، وهي أول مخرجة أفريقية تقدّم أفلامًا في جنوب الصحراء، وتهتم بالمرأة والفلاحين البسطاء في السنغال في إطار سينمائي.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، وهو أول مهرجان تنظمه مؤسسة مدنية غير ربحية عام 2011، بدعم ورعاية من وزارة الثقافة، وبدعم من وزارتي السياحة والآثار، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.
 من أبرز مخرجي المرحلة الواقعية.

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يشار إلى أن المخرج خيري بشارة من أبرز مخرجي المرحلة الواقعية، وله بصمته الخاصة، من أهم الأفلام التي شارك بها وأخرجها، «العوامة رقم 70»، و«الطوق والإسورة»، و«يوم مر ويوم حلو»، و«كابوريا»، و«رغبة متوحشة»، و«آيس كريم في جليم»، و«أمريكا شيكا بيكا».

ومن أهم الجوائز التي حصل عليها خيري بشارة، جائزة الفكرة عام 1975 عن فيلمه «صائد الدبابات» في مهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

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