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«زاوية» تفتتح «سينما خيري بشارة» بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 يناير 2023, 03:00 مساء
«زاوية» تفتتح «سينما خيري بشارة» بالقاهرة
سينما مركز زاوية الثقافي بالقاهرة تفتتح فعاليات برنامج «سينما خيري بشارة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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افتتح برنامج «سينما خيري بشارة»، مساء الخميس، في سينما زاوية بالعاصمة المصرية (القاهرة)، والذي يستمر حتى ٣١ يناير، ويقدم ١٢ فيلما من إخراج المبدع الكبير خيري بشارة.

بدأ البرنامج بفيلم « كابوريا» للفنان المصري الراحل، أحمد زكي والفنانة سحر رامي، التي حرصت على حضور الفيلم والافتتاح وبصحبتها ابنها سالم من الراحل حسين الإمام.

ويتضمن برنامج «سينما خيري بشارة» مجموعة من الأفلام التي رممت عن طريق مهرجان البحر الأحمر وأيضا المركز القومي للسينما، إذ مثلت أفلام خيري بشارة علامات في سينما الواقعية الجديدة المصرية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، والتي ما زالت تؤثر في السينما المصرية المعاصرة والعديد من مخرجي السينما من الشباب، وفق بيان «زاوية».

- الخميس.. انطلاق برنامج «سينما خيري بشارة» في «زاوية»

وعبر المخرج خيري بشارة عن سعادته وترقبه لتفاعل الجمهور مع أفلام البرنامج، خصوصا أن هناك جيلا جديدا لم تسنح له الفرصة لمشاهدة أفلامه إلا من خلال التلفزيون وليس دار العرض، لكنه متحمس جداً لفكرة عرض مجموعة من أفلامه طوال شهر يناير من خلال شاشة سينما زاوية.

سينما خيري بشارة
يعد برنامج «سينما خيري بشارة» فرصة لإعادة اكتشاف أعماله بتنوعها واختلافها، وللتعرف على المخرج الذي كثير ما يوصف بالمتمرد، حيث تقام أكثر من ست ندوات حوارية خلال البرنامج بعد عدد من الأفلام التي سيُجرى تقديمها وهي «العوامة رقم ٧٠»، و«الطوق والإسورة»، و«يوم حلو يوم مر»، و«رغبة متوحشة»، و«آيس كريم في جليم»، و«أمريكا شيكا بيكا»، و«حرب الفراولة»، و«إشارة مرور»، وثلاث أفلام تسجيلية هي «صائد الدبابات» و«طائر النورس» و«طبيب الأرياف»، ويدير الندوات المخرج عمر الزهيري، والمخرج شريف البنداري والمخرجة أيتن أمين، والمخرج أحمد فوزي صالح، والناقدة نور الصافوري.

المخرج خيري بشارة 
يذكر أن بداية المخرج خيري بشارة الفنية كانت من خلال السينما التسجيلية، خاصة مع إنشاء المركز القومي للأفلام التسجيلية والقصيرة في العام ١٩٦٧. وحصل بشارة على الكثير من الجوائز طوال مشواره الفني منها جائزة الفكرة عن فيلمه التسجيلي «صائد الدبابات» في العام ١٩٧٥، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

سينما مركز زاوية الثقافي بالقاهرة تفتتح فعاليات برنامج «سينما خيري بشارة» (خاص لـ بوابة الوسط)
سينما مركز زاوية الثقافي بالقاهرة تفتتح فعاليات برنامج «سينما خيري بشارة» (خاص لـ بوابة الوسط)
خيري بشارة يتوسط سحر رامي وابنها سليم (خاص لـ بوابة الوسط)
خيري بشارة يتوسط سحر رامي وابنها سليم (خاص لـ بوابة الوسط)
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