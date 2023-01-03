الخميس.. انطلاق برنامج «سينما خيري بشارة» في «زاوية»

القاهرة - بوابة الوسط

يعد المخرج خيري بشارة واحدا من أهم مخرجي السينما المصرية في القرن الماضي وحتى يومنا، فما قدمه من أعمال سينمائية شارك فيها عدد كبير من أهم فناني السينما المصرية بأفكارها ومحتواها التي ناقشت الكثير من مشكلات المجتمع جعلها تنضم لقائمة أبرز أعمال السينما المصرية.

ومن هنا جاءت فكرة «سينما خيري بشارة» الذي سيقام بسينما «زاوية» في الفترة من 5 وحتى 31 يناير الجاري، والذي سيقدم أفلاما من إخراج المبدع الكبير خيري بشارة، وتتضمن مجموعة من الأفلام التي تم ترميمها عن طريق مهرجان «البحر الأحمر» وأيضا المركز القومي للسينما، حيث مثلت أفلام بشارة علامات في سينما الواقعية الجديدة المصرية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، والتي ما زالت تؤثر في السينما المصرية المعاصرة والعديد من مخرجي السينما من الشباب، وفقا لبيان.

طبيب الأرياف

يعد برنامج «سينما خيري بشارة» فرصة لإعادة اكتشاف أعماله بتنوعها واختلافها، وللتعرف على المخرج الذي كثيرا ما يوصف بالمتمرد، حيث تقام 6 ندوات حوارية خلال البرنامج بعد عدد من الأفلام التي سيتم تقديمها وهي «العوامة رقم 70»، «الطوق والأسورة»، «يوم حلو يوم مر»، و«كابوريا» الذي يعرض في الافتتاح، فضلا عن «رغبة متوحشة»، «آيس كريم في جليم»، «أمريكا شيكا بيكا»، «حرب الفراولة»، «إشارة مرور»، «ليلة القمر»، و«موون دوج»، وثلاثة أفلام تسجيلية هي «صائد الدبابات»، «طائر النورس» و«طبيب الأرياف».

يدير الندوات الإعلامي عمر الزهيري، والمخرجة آيتن أمين، والمخرج أحمد فوزي صالح، والناقدة نور الصافوري.

- تكريم خيري بشارة في «الإسماعيلية السينمائي الدولي»

بداية المخرج خيري بشارة الفنية كانت من خلال السينما التسجيلية خاصة مع إنشاء المركز القومي للأفلام التسجيلية والقصيرة العام 1967.

وحصل بشارة على الكثير من الجوائز طوال مشواره الفني منها جائزة الفكرة عن فيلمه التسجيلي «صائد الدبابات» العام 1975، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

يشار إلى أن حجز الأفلام بدأ، الثلاثاء، «أونلاين» ومن خلال شباك التذاكر بسينما «زاوية».