  • Alwasat News
Atwasat

الخميس.. انطلاق برنامج «سينما خيري بشارة» في «زاوية»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 04:31 مساء
الخميس.. انطلاق برنامج «سينما خيري بشارة» في «زاوية»
البرنامج يقام في الفترة من 5 وحتى 31 يناير الجاري (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

يعد المخرج خيري بشارة واحدا من أهم مخرجي السينما المصرية في القرن الماضي وحتى يومنا، فما قدمه من أعمال سينمائية شارك فيها عدد كبير من أهم فناني السينما المصرية بأفكارها ومحتواها التي ناقشت الكثير من مشكلات المجتمع جعلها تنضم لقائمة أبرز أعمال السينما المصرية.

ومن هنا جاءت فكرة «سينما خيري بشارة» الذي سيقام بسينما «زاوية» في الفترة من 5 وحتى 31 يناير الجاري، والذي سيقدم أفلاما من إخراج المبدع الكبير خيري بشارة، وتتضمن مجموعة من الأفلام التي تم ترميمها عن طريق مهرجان «البحر الأحمر» وأيضا المركز القومي للسينما، حيث مثلت أفلام بشارة علامات في سينما الواقعية الجديدة المصرية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، والتي ما زالت تؤثر في السينما المصرية المعاصرة والعديد من مخرجي السينما من الشباب، وفقا لبيان.

طبيب الأرياف
يعد برنامج «سينما خيري بشارة» فرصة لإعادة اكتشاف أعماله بتنوعها واختلافها، وللتعرف على المخرج الذي كثيرا ما يوصف بالمتمرد، حيث تقام 6 ندوات حوارية خلال البرنامج بعد عدد من الأفلام التي سيتم تقديمها وهي «العوامة رقم 70»، «الطوق والأسورة»، «يوم حلو يوم مر»، و«كابوريا» الذي يعرض في الافتتاح، فضلا عن «رغبة متوحشة»، «آيس كريم في جليم»، «أمريكا شيكا بيكا»، «حرب الفراولة»، «إشارة مرور»، «ليلة القمر»، و«موون دوج»، وثلاثة أفلام تسجيلية هي «صائد الدبابات»، «طائر النورس» و«طبيب الأرياف».
يدير الندوات الإعلامي عمر الزهيري، والمخرجة آيتن أمين، والمخرج أحمد فوزي صالح، والناقدة نور الصافوري.

- تكريم خيري بشارة في «الإسماعيلية السينمائي الدولي»

بداية المخرج خيري بشارة الفنية كانت من خلال السينما التسجيلية خاصة مع إنشاء المركز القومي للأفلام التسجيلية والقصيرة العام 1967.

وحصل بشارة على الكثير من الجوائز طوال مشواره الفني منها جائزة الفكرة عن فيلمه التسجيلي «صائد الدبابات» العام 1975، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

يشار إلى أن حجز الأفلام بدأ، الثلاثاء، «أونلاين» ومن خلال شباك التذاكر بسينما «زاوية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار

العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار
تراجع حاد لمعدل التضخم في تركيا إلى 64.3%

تراجع حاد لمعدل التضخم في تركيا إلى 64.3%
كاركاتير خيري - مساعي لوضع القاعدة الدستورية في ليبيا

كاركاتير خيري - مساعي لوضع القاعدة الدستورية في ليبيا
أسطورة بيليه والجمال الصامت

أسطورة بيليه والجمال الصامت
إسبانيا تسعى إلى كسر الصور النمطية المرتبطة بالألعاب

إسبانيا تسعى إلى كسر الصور النمطية المرتبطة بالألعاب
شاهد: تفاصيل أزمة انسحاب المنتخب من «شان 2023» قبل حديث وزير الرياضة لـ«في التسعين»

شاهد: تفاصيل أزمة انسحاب المنتخب من «شان 2023» قبل حديث وزير الرياضة لـ«في ...
إضراب يشل حركة النقل البري بتونس في أول تحرك مناهض للحكومة خلال 2023

إضراب يشل حركة النقل البري بتونس في أول تحرك مناهض للحكومة خلال 2023
الأهلي بنغازي يكشف الطاقم التونسي كاملا للجهاز الفني بقيادة الدريدي

الأهلي بنغازي يكشف الطاقم التونسي كاملا للجهاز الفني بقيادة الدريدي
الأهلي بنغازي يعلن نجاح عملية غضروف الركبة لـ«بودبوس» في تونس

الأهلي بنغازي يعلن نجاح عملية غضروف الركبة لـ«بودبوس» في تونس
وزارة التعليم العالي تنعي طالبة بكلية الطب توفيت في حادث سير برقدالين

وزارة التعليم العالي تنعي طالبة بكلية الطب توفيت في حادث سير برقدالين
نفاد قمصان النصر الأساسية والاحتياطية و48 ساعة لطباعة رقم 7 الخاص بكريستيانو

نفاد قمصان النصر الأساسية والاحتياطية و48 ساعة لطباعة رقم 7 الخاص بكريستيانو
شاهد.. وزير الرياضة لـ«في التسعين»: سنتكفل بمصاريف المنتخب في «شان 2023» ولدينا اتحادات تحتاج للدعم

شاهد.. وزير الرياضة لـ«في التسعين»: سنتكفل بمصاريف المنتخب في «شان 2023» ولدينا ...
مجلس الدولة يرفض دعوة «الرئاسي» للمشاركة في لقاء غدامس

مجلس الدولة يرفض دعوة «الرئاسي» للمشاركة في لقاء غدامس
أحدث ما كتبه نادي النصر السعودي قبل دقائق من وصول كريستيانو الرياض

أحدث ما كتبه نادي النصر السعودي قبل دقائق من وصول كريستيانو الرياض
مصر تستعيد «قطعة أثرية هامة» من الولايات المتحدة.. «التابوت الأخضر»

مصر تستعيد «قطعة أثرية هامة» من الولايات المتحدة.. «التابوت الأخضر»
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية بالتوقيت الليبي لتقديم الصفقة التاريخية

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية بالتوقيت الليبي لتقديم ...
محاولة إنقاذ طفل سقط في حفرة بعمق 35 مترا بفيتنام

محاولة إنقاذ طفل سقط في حفرة بعمق 35 مترا بفيتنام
4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)

4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الموت يغيب العازف الأميركي فريد وايت
الموت يغيب العازف الأميركي فريد وايت
محمود التركي ينتهي من تصوير الأغنية الرسمية لـ«خليجي25»
محمود التركي ينتهي من تصوير الأغنية الرسمية لـ«خليجي25»
مصر تودع «عميد المترجمين».. وفاة محمد عناني عن 84 عاما
مصر تودع «عميد المترجمين».. وفاة محمد عناني عن 84 عاما
مؤسسة «أريتي» تكرم الأديب خليفة الفاخري بـ«الغرفة 211»
مؤسسة «أريتي» تكرم الأديب خليفة الفاخري بـ«الغرفة 211»
«قابل للنشر» على مسرح الدراما في كتارا بقطر
«قابل للنشر» على مسرح الدراما في كتارا بقطر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم...
الانتهاء من تصوير «تخاريف» تمهيدا لعرضه في رمضان
الانتهاء من تصوير «تخاريف» تمهيدا لعرضه في رمضان...
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)...
هذه حقيقة غناء ويجز في نهائي كأس العالم بقطر
هذه حقيقة غناء ويجز في نهائي كأس العالم بقطر...
إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات
إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات...
المزيد
مترو باريس حاضنة لموسيقيين اختاروا إبراز موهبتهم تحت الأرض
مترو باريس حاضنة لموسيقيين اختاروا إبراز موهبتهم تحت الأرض...
الخميس.. انطلاق برنامج «سينما خيري بشارة» في «زاوية»
الخميس.. انطلاق برنامج «سينما خيري بشارة» في «زاوية»...
«الغردقة لسينما الشباب» يحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر
«الغردقة لسينما الشباب» يحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات ......
«قابل للنشر» على مسرح الدراما في كتارا بقطر
«قابل للنشر» على مسرح الدراما في كتارا بقطر...
مؤسسة «أريتي» تكرم الأديب خليفة الفاخري بـ«الغرفة 211»
مؤسسة «أريتي» تكرم الأديب خليفة الفاخري بـ«الغرفة 211»...
المزيد