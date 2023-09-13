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المخرج المسرحي بوب ويلسون وعازف البوق وينتون مارساليس أبرز الفائزين بـ«نوبل الفنون»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 01:45 مساء
المخرج المسرحي بوب ويلسون وعازف البوق وينتون مارساليس أبرز الفائزين بـ«نوبل الفنون»
عازف البوق الأميركي وينتون مارساليس في 6 مارس 2015 في مكسيكو (أ ف ب)
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سيكون المخرج المسرحي الأميركي بوب ويلسون أحد الفائزين بالنسخة الرابعة والثلاثين لجوائز «بريميوم إمبرياليه» التي تُعد بمثابة «نوبل الفنون» وتكافئ هذه السنة أيضًا مواطنيه عازف البوق وينتون مارساليس والرسامة فيها سيلمينز.

ومن بين الفائزين أيضًا النحات الدنماركي أولافور إلياسون والمهندس المعماري الألماني المتحدر من بوركينا فاسو دييبيدو فرانسيس كيريه، وفقًا للائحة التي أُعلِنت الثلاثاء في المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس وبالتزامن في لندن وبرلين وفق وكالة «فرانس برس».

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وتكرّم «بريميوم إمبرياليه» الفنانين في خمسة تخصصات هي الرسم والنحت والمسرح والسينما والموسيقى والهندسة المعمارية. وقد أطلقتها العام 1988 جمعية الفنون اليابانية «جابان آرت أسوسييشن» ويحصل كل فائز فيها على مبلغ 15 مليون ين (نحو 102 ألف دولار).

ويتولى الأمير هيتاشي، عم امبراطور اليابان ناروهيتو، تسليم الجوائز خلال احتفال يقام في 18 أكتوبر في طوكيو.

بداية بوب ويلسون
وولِد روبرت (بوب) ويلسون العام 1941 في واكو بالولايات المتحدة، وهو مؤلف بعض أهم العروض المسرحية في العقود الأخيرة. وفي فرنسا، حيث بدأ مسيرته المهنية في مطلع سبعينيات القرن العشرين، كان أبرز أعماله العرض الافتتاحي لأوبرا الباستيل في باريس العام 1989.

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مارساليس عازف استثنائي
أما وينتون مارساليس المولود العام 1961 في نيو أورلينز (الولايات المتحدة) لعائلة من الموسيقيين، فهو عازف بوق استثنائي لموسيقى الجاز، حصل على جوائز عدة، وله دور بارز في مجال التعليم الموسيقي.

وتشتهر فيها سيلمينز التي ولدت في ريغا عاصمة لاتفيا العام 1938، وهاجرت إلى الولايات المتحدة بعد عشر سنوات، بلوحاتها ورسومها البالغة الدقة عن العالم الطبيعي وخصوصًا البحر، ومن أبرز الأماكن التي تُعرض فيها أعمالها متحف الفن الحديث في نيويورك و«تيت مودرن» في لندن.

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الاهتمام بالقضايا البيئية
ويتميز النحّات أولافور إلياسون المولود العام 1967 في كوبنهاغن والمقيم في برلين، بأنه منخرط جدًا في القضايا البيئية التي تشكل أساس عمله.

أما المهندس المعماري دييبيدو فرانسيس كيريه، المولود العام 1965 في غاندو في بوركينا فاسو، والحائز العام 2022 جائزة «بريتزكر» التي تُعدُّ الأهم في مجاله، فمقيم هو الآخر في ألمانيا، وتجمع أعماله بين المواد التقليدية والتصميم الحديث.

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