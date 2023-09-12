  • Alwasat News
Atwasat

معرض في باريس عن اللقاء الفني بين رسومات بيكاسو وكتابات جيرترود شتاين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 08:50 صباحا
معرض في باريس عن اللقاء الفني بين رسومات بيكاسو وكتابات جيرترود شتاين
صورة غير مؤرخة تظهر الكاتبة الأميركية جيرترود شتاين في باريس أمام رسم بورتريه لها أنجزه بيكاسو في العام 1906. (أ ف ب)
alwasat radio

يقدم متحف لوكسمبورغ في باريس، بدءا من الأربعاء، معرضا غير مسبوق عن اللقاء بين أعمال الرسام الإسباني بابلو بيكاسو وكتابات الأميركية جيرترود شتاين، اللذين شكّلا باكورة حركة طليعية فنية في القرن العشرين.

وقالت مديرة متحف بيكاسو في باريس أمينة المعرض، سيسيل دوبريه، مع مؤرخة الفن آسيا كينيل، إن المعرض يقدم «نظرة مغايرة على بيكاسو»، الذي توفي قبل 50 عاما، وفق وكالة «فرانس برس».

وحصل اللقاء بين بيكاسو وجيرترود شتاين في باريس على مرحلتين في عامي 1904 و1905، في الوقت الذي اكتشف فيه الشاب الإسباني آنذاك، بُعيد وصوله إلى فرنسا، أعمال سيزان وماتيس لدى أسرة شتاين. وقد انتقلت هذه العائلة الأميركية، المكونة من بوهيميين من أصحاب المداخيل المرتفعة، لتوها إلى باريس، على مقربة من متحف لوكسمبورغ، وأصبحت الأشهر بين هواة الجمع والمحسنين في ذلك الوقت.

باكورة الحركات الطليعية في القرن العشرين
أوضحت دوبريه: «ذلك شكّل بداية علاقة ودية من النظرة الأولى. لدرجة أن بيكاسو طلب رسم بورتريه لجيرترود شتاين». وأشارت الخبيرة إلى أن هذا اللقاء مهّد لـ«باكورة الحركات الطليعية الفنية في القرن العشرين، تركزت حول التكعيبية، وهي مهمة جداً للمشهد الفني الأميركي».

يضمّ المعرض أكثر من مئة عمل، من إرث بول سيزان إلى بدايات التكعيبية والمجالات الفنية الأميركية غير الرسمية والفنانين المعاصرين، وهم ورثة هذه الحركة الطليعة.

ويتتبع جزء ثان من المعرض من خلال رحلة الكاتبة بين باريس والولايات المتحدة، منذ خمسينات القرن العشرين حتى يومنا هذا، المقاربات المفاهيمية والأدائية والنقدية للفن والشعر والموسيقى والمسرح الأميركي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - درنة

كاريكاتير حليم - درنة
«المركزي» يدعم أرصدة المصارف بـ5.4 مليار دينار للمساعدة في مواجهة أزمة العاصفة «دانيال»

«المركزي» يدعم أرصدة المصارف بـ5.4 مليار دينار للمساعدة في مواجهة أزمة العاصفة ...
الكوني: «دانيال» عصف بكل الوطن.. ونتكاتف للإسراع بالنجدة

الكوني: «دانيال» عصف بكل الوطن.. ونتكاتف للإسراع بالنجدة
إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات

إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات
«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار الفيضانات

«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار ...
السيسي يؤكد تضامن مصر مع الليبيين في كارثة «دانيال»

السيسي يؤكد تضامن مصر مع الليبيين في كارثة «دانيال»
البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسه فرنسية وإيطالية

البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسه فرنسية وإيطالية
ذاكرة الميدان بين التأريخ والتوثيق

ذاكرة الميدان بين التأريخ والتوثيق
«رويترز»: الصديق حفتر منفتح على الترشح للانتخابات الرئاسية

«رويترز»: الصديق حفتر منفتح على الترشح للانتخابات الرئاسية
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا

شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا
البرلمان العربي يدعو لإغاثة ليبيا وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة

البرلمان العربي يدعو لإغاثة ليبيا وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة
تبدأ في 2024.. محاكمة مسؤولين سوريين في فرنسا لجرائم ضد الإنسانية

تبدأ في 2024.. محاكمة مسؤولين سوريين في فرنسا لجرائم ضد الإنسانية
«النواب» يدعو حكومة حماد إلى تقديم احتياجاتها الطارئة إلى هيئة رئاسة المجلس

«النواب» يدعو حكومة حماد إلى تقديم احتياجاتها الطارئة إلى هيئة رئاسة المجلس
مراسل «بوابة الوسط»: درنة «المنكوبة» بلا طرق ولا جسور ولا كهرباء

مراسل «بوابة الوسط»: درنة «المنكوبة» بلا طرق ولا جسور ولا كهرباء
العاصفة «دانيال» توحد ليبيا لمواجهة الكارثة: درنة «منكوبة».. وسوسة «تحت المياه».. والبيضاء «خارج السيطرة»

العاصفة «دانيال» توحد ليبيا لمواجهة الكارثة: درنة «منكوبة».. وسوسة «تحت ...
انهيار سدين في مدينة درنة

انهيار سدين في مدينة درنة
عضو «بلدي درنة»: نحتاج إلى تدخل دولي عاجل

عضو «بلدي درنة»: نحتاج إلى تدخل دولي عاجل
عضو «بلدي درنة»: نحتاج إلى تدخل دولي عاجل

عضو «بلدي درنة»: نحتاج إلى تدخل دولي عاجل
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
إطلاق النسخة الأولى من مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية في يناير المقبل
إطلاق النسخة الأولى من مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية في يناير ...
«التوحد» يسيطر على أفلام مهرجان تورونتو السينمائي
«التوحد» يسيطر على أفلام مهرجان تورونتو السينمائي
«ذي نان 2» يزيح «باربي» و يتصدر شباك التذاكر في أميركا
«ذي نان 2» يزيح «باربي» و يتصدر شباك التذاكر في أميركا
اللافي: دور بارز للأهالي والشباب في إنجاح مهرجان ليالي المدينة
اللافي: دور بارز للأهالي والشباب في إنجاح مهرجان ليالي المدينة
طرابلس تستضيف الاجتماع الرابع لوزراء ثقافة دول «تجمّع الساحل والصحراء»
طرابلس تستضيف الاجتماع الرابع لوزراء ثقافة دول «تجمّع الساحل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا...
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية ......
ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي
ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي...
(في رحاب القصيد).. جديد الكاتب يونس الفنادي
(في رحاب القصيد).. جديد الكاتب يونس الفنادي...
«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي
«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي...
المزيد
معرض في باريس عن اللقاء الفني بين رسومات بيكاسو وكتابات جيرترود شتاين
معرض في باريس عن اللقاء الفني بين رسومات بيكاسو وكتابات ......
«الجونة السينمائي» يفتح الباب لراغبي الحصول على اعتماد «محبي السينما»
«الجونة السينمائي» يفتح الباب لراغبي الحصول على اعتماد «محبي......
«تينمل الأثري» على قائمة التراث العالمي بعد تضرره من زلزال المغرب
«تينمل الأثري» على قائمة التراث العالمي بعد تضرره من زلزال ......
طرابلس تستضيف الاجتماع الرابع لوزراء ثقافة دول «تجمّع الساحل والصحراء»
طرابلس تستضيف الاجتماع الرابع لوزراء ثقافة دول «تجمّع الساحل......
اللافي: دور بارز للأهالي والشباب في إنجاح مهرجان ليالي المدينة
اللافي: دور بارز للأهالي والشباب في إنجاح مهرجان ليالي ......
المزيد