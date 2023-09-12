معرض في باريس عن اللقاء الفني بين رسومات بيكاسو وكتابات جيرترود شتاين

القاهرة - بوابة الوسط

يقدم متحف لوكسمبورغ في باريس، بدءا من الأربعاء، معرضا غير مسبوق عن اللقاء بين أعمال الرسام الإسباني بابلو بيكاسو وكتابات الأميركية جيرترود شتاين، اللذين شكّلا باكورة حركة طليعية فنية في القرن العشرين.

وقالت مديرة متحف بيكاسو في باريس أمينة المعرض، سيسيل دوبريه، مع مؤرخة الفن آسيا كينيل، إن المعرض يقدم «نظرة مغايرة على بيكاسو»، الذي توفي قبل 50 عاما، وفق وكالة «فرانس برس».

وحصل اللقاء بين بيكاسو وجيرترود شتاين في باريس على مرحلتين في عامي 1904 و1905، في الوقت الذي اكتشف فيه الشاب الإسباني آنذاك، بُعيد وصوله إلى فرنسا، أعمال سيزان وماتيس لدى أسرة شتاين. وقد انتقلت هذه العائلة الأميركية، المكونة من بوهيميين من أصحاب المداخيل المرتفعة، لتوها إلى باريس، على مقربة من متحف لوكسمبورغ، وأصبحت الأشهر بين هواة الجمع والمحسنين في ذلك الوقت.

باكورة الحركات الطليعية في القرن العشرين

أوضحت دوبريه: «ذلك شكّل بداية علاقة ودية من النظرة الأولى. لدرجة أن بيكاسو طلب رسم بورتريه لجيرترود شتاين». وأشارت الخبيرة إلى أن هذا اللقاء مهّد لـ«باكورة الحركات الطليعية الفنية في القرن العشرين، تركزت حول التكعيبية، وهي مهمة جداً للمشهد الفني الأميركي».

يضمّ المعرض أكثر من مئة عمل، من إرث بول سيزان إلى بدايات التكعيبية والمجالات الفنية الأميركية غير الرسمية والفنانين المعاصرين، وهم ورثة هذه الحركة الطليعة.

ويتتبع جزء ثان من المعرض من خلال رحلة الكاتبة بين باريس والولايات المتحدة، منذ خمسينات القرن العشرين حتى يومنا هذا، المقاربات المفاهيمية والأدائية والنقدية للفن والشعر والموسيقى والمسرح الأميركي.