«الأرض المائعة».. رواية ألمانية للمترجمة المصرية شيري منتصر

القاهرة - بوابة الوسط

رواية «الأرض المائعة» للأديبة النمساوية رافائيلا إيدلباور صدرت مؤخرا باللغة العربية للمترجمة المصرية شيري منتصر، وهي الرواية التي أُدرجت ضمن القائمة القصيرة لجائزة الكتاب النمساوي وجائزة الكتاب الألماني العام 2019.

صدرت الرواية عن دار عصير الكتب للترجمة والنشر والتوزيع في 296 ورقة بقطع متميز وغلاف بلوحة إبداعية تعبر عن مضمون شخصيات وأحداث الرواية، التي تدور أحداثها عندما يموت والدا الباحثة الفيزيائية «روت» في حادث غامض، حيث تبدأ رحلة البحث عن حقيقة ولغز مصرعهما إن كان في حادث سيارة طبيعي أم هناك سر آخر؟.

وتعود روث إلى مسقط رأسها، البلدة الصغيرة، لتحاول تبيـُّن ما حدث في الماضي، وكيف أثر ذلك على الحاضر، وهناك تقابل الكونتيسة، بشخصيتها الغريبة وسيطرتها على المجتمع كله، وتكتشف العديد من الأسرار حول وجود حفرة شاسعة في الأرض وكيف يهدد ذلك الحياة بأكملها ولا يريد أحد التحدث عن الأرض المائعة التي تتهاوى تحت أقدام الأفراد والبيوت.