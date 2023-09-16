  • Alwasat News
Atwasat

«الأرض المائعة».. رواية ألمانية للمترجمة المصرية شيري منتصر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 02:44 مساء
«الأرض المائعة».. رواية ألمانية للمترجمة المصرية شيري منتصر
غلاف رواية (الأرض المائعة)
alwasat radio

رواية «الأرض المائعة» للأديبة النمساوية رافائيلا إيدلباور صدرت مؤخرا باللغة العربية للمترجمة المصرية شيري منتصر، وهي الرواية التي أُدرجت ضمن القائمة القصيرة لجائزة الكتاب النمساوي وجائزة الكتاب الألماني العام 2019.

صدرت الرواية عن دار عصير الكتب للترجمة والنشر والتوزيع في 296 ورقة بقطع متميز وغلاف بلوحة إبداعية تعبر عن مضمون شخصيات وأحداث الرواية، التي تدور أحداثها عندما يموت والدا الباحثة الفيزيائية «روت» في حادث غامض، حيث تبدأ رحلة البحث عن حقيقة ولغز مصرعهما إن كان في حادث سيارة طبيعي أم هناك سر آخر؟.

وتعود روث إلى مسقط رأسها، البلدة الصغيرة، لتحاول تبيـُّن ما حدث في الماضي، وكيف أثر ذلك على الحاضر، وهناك تقابل  الكونتيسة، بشخصيتها الغريبة وسيطرتها على المجتمع كله، وتكتشف العديد من الأسرار حول وجود حفرة شاسعة في الأرض وكيف يهدد ذلك الحياة بأكملها ولا يريد أحد التحدث عن الأرض المائعة التي تتهاوى تحت أقدام الأفراد والبيوت.

كنوز في الأدب الألماني
المترجمة شيري منتصر تقول لـ«بوابة الوسط» إن أهمية دراسة الأدب الألماني والتوسع في ترجمته، سواء الحديث أو القديم، «يرجع إلى ما يحتويه من كنوز أدبية، تحتوي علي وصف دقيق للمشاعر الإنسانية، بالإضافة إلي المتعة الحقيقية في التعامل مع اللغة الألمانية القديمة، وما يستلزمها من بحث في المصادر، ما يفتح مجالا كبيرا جداً من الثراء اللغوي للمترجم، ولذلك تعتبر الترجمة في اللغة الألمانية هي كنز دائم ومنبع للمصطلحات ذات البعد الإنساني».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية

كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي

«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات

«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات
تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية

تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر

رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر
حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة

حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة
روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»

روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»
تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون دولار لدعمهم

تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون ...
أسامة حماد لقناة «الوسط»: دفن 3065 ضحية لكارثة «دانيال» حتى الآن

أسامة حماد لقناة «الوسط»: دفن 3065 ضحية لكارثة «دانيال» حتى الآن
في العدد 408: طوفان ليبيا.. قتلى ومفقودون بالآلاف واتهامات للسلطات بالفشل

في العدد 408: طوفان ليبيا.. قتلى ومفقودون بالآلاف واتهامات للسلطات بالفشل
إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة

إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة
«النواب» يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

«النواب» يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»
كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة

كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة
حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة

حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة
حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين

حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين
مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية

مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية
شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة

شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة
الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا

الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تأجيل معرض طبرق للكتاب بسبب كارثة «دانيال»
تأجيل معرض طبرق للكتاب بسبب كارثة «دانيال»
اليونسكو لم تُدرج البندقية في قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر
اليونسكو لم تُدرج البندقية في قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر
مسلسل يعيد مطربة شعبية إلى صدارة المشهد الفني
مسلسل يعيد مطربة شعبية إلى صدارة المشهد الفني
«مرايا» الفنانة العمانية عالية الفارسي
«مرايا» الفنانة العمانية عالية الفارسي
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا...
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية ......
فيضانات «درنة» عبر مئة عام (صور)
فيضانات «درنة» عبر مئة عام (صور)...
(في رحاب القصيد).. جديد الكاتب يونس الفنادي
(في رحاب القصيد).. جديد الكاتب يونس الفنادي...
«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي
«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي...
المزيد
الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»
الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»...
«الأرض المائعة».. رواية ألمانية للمترجمة المصرية شيري منتصر
«الأرض المائعة».. رواية ألمانية للمترجمة المصرية شيري منتصر...
«مينار» معرض فني عربي - أفريقي يدعو إلى السلام في باريس
«مينار» معرض فني عربي - أفريقي يدعو إلى السلام في باريس...
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي...
«مرايا» الفنانة العمانية عالية الفارسي
«مرايا» الفنانة العمانية عالية الفارسي...
المزيد