  • Alwasat News
Atwasat

المثقفون يبكون درنة «زهرة الياسمين»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 05:26 مساء
المثقفون يبكون درنة «زهرة الياسمين»
صورة تتجلي فيها معالم مدينة درنة الجميلة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

درنة من أجمل المدن الليبية، وثاني كبرى مدن الجبل الأخضر بعد مدينة البيضاء، تتمتع بطبيعة خلابة، كما تحتضن أرضها معالم تاريخية وأثرية، تتدفق إليها المياه عبر نبعين غزيرين أحدهما عين البلاد، والثاني عين بومنصور الذي تنحدر مياهه من ربوة عالية إلى مسيل الوادي.

تغنى الشعراء بجمال درنة، وبخضرتها النامية وظلالها الوارفة، وبمائها العذب وهوائها العليل، كما أشادوا بكرم أهلها ورقة طباعهم.

وتحدّث كتّاب وسياح عرب وأجانب عن أحيائها وآثارها، وسمّاها بعضهم «عروس ليبيا» و«درة البحر المتوسط» و«زهرة الياسمين».

اجتاحتها العاصفة «دانيال» بعد أن مرّت على بنغازي ولكنها لم تؤثر فيها، وحين وصلت إلى درنة مع مناطق أخرى شرقي ليبيا، اجتاحتها ودمّرت جسورها المتهالكة، وأعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تلك المناطق بالـ«منكوبة».

بيت ثقافة درنة حذّر من الكارثة قبلها بأيام
لكن المثقفين تنبأوا بالكارثة وحاولوا تنبيه السياسيين والمعنيين بأمر البلاد، وكان آخر تلك المحاولات ندوة أقيمت ببيت درنة الثقافي في 6 سبتمبر الجاري؛ أي قبل أيام قلائل من وقوع الكارثة؛ حيث ناقشت الندوة موضوع الوادي ومخاطر الإهمال، وتحدّث فيها الحضور عن الكارثة المرتقبة، ووجّهوا تقريرًا لكل الحكومات، ولم يحضرها إلا عدد قليل.

وكتب الشاعر ابن درنة مصطفى الطرابلسي على صفحته عن الحدث، وكان هو نفسه بعدها أحد ضحايا الإعصار.

ما قبل «دانيال»: دراسة ليبية توقعت كارثة درنة وطالبت بحماية السكان وصيانة السدود
شاهد في «تغطية خاصة»: العالم يبكي درنة.. وليبيا تبكي نفسها!!
موجة تضامن فنية مع ليبيا بعد العاصفة «دانيال»
عاشور الطويبي.. قبس شذرات الغواية وحكايا البحر

وفيما لاذ عديد الأدباء بالصمت، بكى الكتاب والشعراء والمثقفون درنة، وما آلت إليه، قال الشاعر عاشور الطويبي عن آثار الدمار وعن نخلتين وحيدتين صمدتا في وجع الإعصار «كلما أغمضت عيني، رأيت النخلتين الواقفتين على ضفة الوادي في وسط الماء، عدد الصيحات الخائفة والصيحات المهشمة عدد الذين توسدهم الرمل وسحب أنفاسهم واحدًا واحدًا، النخلتان الحزينتان اللتان كانتا شاهدتين على الموت العظيم!».

 فيما نعت الكاتبة عزة المقهور الضحايا والأماكن في بكائية جاء فيها «يا نا عليّ يا درنة، أين زمارتك وأفراحك.. أين شلالك وبطك يتمهل الخطى بين بركه.. أين الغويل وفاطمة وتصاويرك، وأين الحصادي والعوكلي ومحاولاتهم التي تصيب غالبًا في إحياء ذاكرتك الثقافية، أين بلو وأشعاره في طرابلس، أين عمي الثلثي وجهوده في توثيق دورك التعليمي، أين سرقيوه الذي رافقنا ذات يوم في رحلة لرأس الهلال مرشدًا سياحيًا، أين الطرابلسي والعلواني لطالما نبها إلى الأوضاع البائسة التي تعيشها المدينة والحاجة لعودتها لمحيطها المتوسطي الجامع… أين الشاعران الزني وبطاو، هل مازال بيت الأسطى عمر والمدينة القديمة على حالهما؟ أين صديقاتي.. فردوس التي يصدح صوتها في الإذاعة بالنصائح تبكي فقدها بلا صوت، أين بنات الداخلي.. صديقاتي اللاتي استسلمن للسيل وهن يمسكن بأحفادهن لعل أحدهم ينجو.. ينجو فقط وهم جميعًا في طريقهم إلى البحر.. البحر الذي زينها وجملها وجعلها عروسًا حتى حينما شاخت بإهمالهم لها لعقود.. اليوم لم يعد بحرها، خر صريعًا بين يدي ماء فرات هاجمها.. يا نا عليّ يا درنة.. يا نويرتك يا درنة!».

لم يبقوا ولم تبق منازلهم
أما محمود فحيل البوم فكتب: «مشاعر مرتبكة يعيشها الليبيون.. لم يتبق شيء في الدنيا لم يقع على رأسهم ويُقطع أكبادهم ويكسر صبرهم، حتى الماء الذي يحبونه والمطر الذي ينتظرونه ويتفاءلون به ويشتاقون له يُخيب ظنهم ويصطف مع خصومهم هذه المرة».

وقال الكاتب محمود البوسيفي على صفحته الرسمية على فيسبوك «إن إعصار دانيال لم يأت صدفة، لم يحدث فجأة، لم يهبط من مجهول، مرّ أولًا على اليونان وجنوب إيطاليا وجرى إبلاغ الليبيين باتجاهه نحو السواحل الليبية وتحديد مدى قوته، ماذا فعلت الحكومات؟».

أضاف في منشور آخر حزين «أيها المواطنون، ابقوا في منازلكم.. لم يبقوا ولم تبق منازلهم».

تنويه بيت ثقافة درنة عن الندوة التي تحدثت نخاطر الإهمال قبل العاصفة «دانيال» بأيام قليلة، صفحة بيت ثقافة درنة. (فيسبوك)
تنويه بيت ثقافة درنة عن الندوة التي تحدثت نخاطر الإهمال قبل العاصفة «دانيال» بأيام قليلة، صفحة بيت ثقافة درنة. (فيسبوك)
صورة نشرها الشاعر عاشور الطويبي وكتب عنها كلماته المؤثرة. (فيسبوك)
صورة نشرها الشاعر عاشور الطويبي وكتب عنها كلماته المؤثرة. (فيسبوك)
الشاعر الراحل ابن درنة مصطفى الطرابلسي الذي قتلته العاصفة بعد أن حذر منها «دانيال».(فيسبوك)
الشاعر الراحل ابن درنة مصطفى الطرابلسي الذي قتلته العاصفة بعد أن حذر منها «دانيال».(فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة

شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة
ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»

ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»
معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر

معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر
مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل

مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل
‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»
برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)

برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)
برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
عاشور: تخصيص مليون دينار لكل مديرية أمن في المنطقة الشرقية

عاشور: تخصيص مليون دينار لكل مديرية أمن في المنطقة الشرقية
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض

تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض
تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)

تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)
بالأسماء.. انتشال جثامين 145 مصريًا جراء العاصفة «دانيال» في درنة

بالأسماء.. انتشال جثامين 145 مصريًا جراء العاصفة «دانيال» في درنة
فرنسا تعتزم إقامة مستشفى ميداني لمساعدة ضحايا السيول في شرق ليبيا

فرنسا تعتزم إقامة مستشفى ميداني لمساعدة ضحايا السيول في شرق ليبيا
وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ

وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ
وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ

وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ
«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام

«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام
«حكومة الوحدة» تخصص 500 مليون دينار لتغطية الأضرار بالبلديات المنكوبة شرق ليبيا

«حكومة الوحدة» تخصص 500 مليون دينار لتغطية الأضرار بالبلديات المنكوبة شرق ليبيا
«حكومة الوحدة» تخصص ملياري دينار لإعمار البلديات المنكوبة شرق ليبيا

«حكومة الوحدة» تخصص ملياري دينار لإعمار البلديات المنكوبة شرق ليبيا
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟

كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
هولندا تستعيد لوحة لـ«فان جوخ» سُرقت في عملية سطو شهيرة قبل 3 سنوات
هولندا تستعيد لوحة لـ«فان جوخ» سُرقت في عملية سطو شهيرة قبل 3 ...
مجموعة إعلامية أميركية تبحث عن صحفي لتغطية أخبار تايلور سويفت
مجموعة إعلامية أميركية تبحث عن صحفي لتغطية أخبار تايلور سويفت
جوائز «إم تي في» للأغاني المصورة تذهب لتايلور سويفت وشاكيرا
جوائز «إم تي في» للأغاني المصورة تذهب لتايلور سويفت وشاكيرا
إرجاء أنشطة هيئة الفنون تضامنًا مع ضحايا «دانيال»
إرجاء أنشطة هيئة الفنون تضامنًا مع ضحايا «دانيال»
المخرج المسرحي بوب ويلسون وعازف البوق وينتون مارساليس أبرز الفائزين بـ«نوبل الفنون»
المخرج المسرحي بوب ويلسون وعازف البوق وينتون مارساليس أبرز ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا...
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية ......
ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي
ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي...
(في رحاب القصيد).. جديد الكاتب يونس الفنادي
(في رحاب القصيد).. جديد الكاتب يونس الفنادي...
«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي
«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي...
المزيد
المثقفون يبكون درنة «زهرة الياسمين»
المثقفون يبكون درنة «زهرة الياسمين»...
الثقافة المصرية تعلِّق أنشطتها تضامنًا مع الشعب الليبي
الثقافة المصرية تعلِّق أنشطتها تضامنًا مع الشعب الليبي...
وزارة الثقافة تعلق جميع أنشطتها الثقافية تضامنًا مع ضحايا «دانيال»
وزارة الثقافة تعلق جميع أنشطتها الثقافية تضامنًا مع ضحايا ......
المخرج المسرحي بوب ويلسون وعازف البوق وينتون مارساليس أبرز الفائزين بـ«نوبل الفنون»
المخرج المسرحي بوب ويلسون وعازف البوق وينتون مارساليس أبرز ......
إرجاء أنشطة هيئة الفنون تضامنًا مع ضحايا «دانيال»
إرجاء أنشطة هيئة الفنون تضامنًا مع ضحايا «دانيال»...
المزيد