«التوحد» يسيطر على أفلام مهرجان تورونتو السينمائي

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد المخرج غولدوين بالممثل وليام فيتزجيرالد، والمصاب بالتوحد والذي يؤدي دور إزرا في الفيلم الذي حمل نفس الإسم نفسه، وهو دراما عائلية سريعة الوتيرة مستوحاة من تجربة صديقه كاتب السيناريو توني سبيريداكيس في تربية ابن المصاب بالتوحد، وقال «كنا نعلم أننا لن نصنع فيلماً إذا لم يكن لدينا إزرا».

وهو فيلم من ثلاثة أفلام قُدمت في عرض عالمي أول نهاية الأسبوع الفائت ضمن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي توقيع ممثلين سابقين، هم تايكا وايتيتي، ومايكل كيتون، وتوني غولدوين.

بعد انتقاله من النجاحات في السينما المستقلة إلى إنتاجات هوليوود الكبيرة، حصد المخرج النيوزيلندي تايكا وايتيتي (48 عاما) الحائز جائزة أوسكار 2020 لأفضل سيناريو عن فيلم «جوجو رايبت» (Jojo Rabbit)، على تصفيق كبير في تورونتو بفضل فيلمه الكوميدي الرياضي «نكست غول وينز»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وثائقي ودراما.. فيلمان لموضوع واحد

ويحكي الفيلم قصة منتخب ساموا الأميركي لكرة القدم الذي يعهد بمصيره إلى المدرب الهولندي توماس رونغن (يؤدي دوره مايكل فاسبندر)، بعد هزائم متراكمة، على أمل التأهل إلى كأس العالم.

وكان الفريق، الذي شكّل موضوع فيلم وثائقي بريطاني في عام 2014، يضمّ لاعب خط وسط بديناً، ولاعباً يدخّن خلال التدريبات، وأول لاعب متحول جنسياً معترف به من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جايا سالوا، المولودة باسم جون سالوا الذي يصنف من فئة «فافافين» وفقاً للتقاليد البولينيزية، أي الأشخاص المولودون ذكوراً لكنّهم غالباً ما يرتدون ملابس نساء ويعيشون حياة امرأة في المجتمع.

- «ذي فايبلمانز» عن خلافات والدَي سبيلبرغ وتعرضه للتنمر

- ميازاكي الياباني يفتتح مهرجان تورونتو السينمائي

- «لاروي» يحصد الجائزة الكبرى لمهرجان السينما الأميركية

وقال وايتيتي «أردت أن أروي هذه القصة لأنها تبعث على الارتياح»، مضيفاً «لم أحاول قط أن أصنع فيلماً رياضياً، أردت فقط أن أضع نفسي أمام تحد جديد وأخرج من منطقة الراحة الخاصة بي».

وأضاف «الأهم بالنسبة لي هو أن نتولى بأنفسنا تجسيد شخصياتنا على الشاشة، أعني البولينيزيين وسكان جزر المحيط الهادئ، لأنه غالباً ما يجري تجاهلنا عندما يتعلق الأمر بالتنوع».

قاتل مأجور بلا ذاكرة

أمّا مايكل كيتون فيُظهر التبعات المترتبة عن فقدان الذاكرة لدى قاتل مأجور، في فيلم «نوكس غوز أواي» (Knox Goes Away) من بطولة آل باتشينو، بروح دعابة ساخرة.

لم يحضر كيتون وغيره من الفنانين المرتبطين بالمشروع العرض الأول للفيلم، تضامناً مع زملائهم من نقابة ممثلي الشاشة، وبسبب إضراب ممثلي السينما والتلفزيون الذي بدأ في يوليو الماضي في هوليوود،

افتُتح مهرجان تورونتو السينمائي الذي يعدّ الأكبر في أميركا الشمالية الخميس، ويُختتم الأحد المقبل.