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«لاروي» يحصد الجائزة الكبرى لمهرجان السينما الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 03:36 مساء
«لاروي» يحصد الجائزة الكبرى لمهرجان السينما الأميركية
أتكينسون و باباك على هامش مهجران السينما الأميركية في دوفيل غربي فرنسا 9سبتمبر 2023(الفرنسية)
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فاز فيلم «لاروي LaRoy» للمخرج شين أتكينسون، مساء أمس السبت، بالجائزة الكبرى لمهرجان السينما الأميركية في دوفيل غربي فرنسا، الذي أُقيم هذه السنة في ظل غياب عدد كبير من النجوم وصنَّاع السينما بسبب الإضراب التاريخي في «هوليوود».

ويتناول الفيلم قصة «راي»، الذي يؤدي دوره الممثل جون ماغارو، ليكتشف أن زوجته تخونه فيقرر الانتحار في موقف سيارات تابع لأحد الفنادق، قبل أن يقاطعه شخص يدخل عليه في سيارته ظنًا منه أن «راي» هو القاتل المحترف المأجور الذي استعان بخدماته.

فوز متوقع
وفوز «لاروي» بالجائزة لم يكن مفاجئًا؛ إذ رجّح عدد كبير من النقاد في دوفيل فوز فيلم التشويق القاتم، مشيرين إلى تشابه في الأسلوب والإخراج مع أفلام الأخوين كوين أو كوينتين تارانتينو.

وحظي العمل بإعجاب لجنة تحكيم الدورة التاسعة والأربعين لمهرجان دوفيل، التي رأسها الممثل والمخرج الفرنسي غيّوم كانيه، فاختارته من بين أربعة عشر فيلمًا تنافست على الجائزة الكبرى.
إضراب هوليووود يغيِّب بعض النجوم عن المهرجان

وشهد المهرجان عرض 80 فيلمًا في المجموع، فيما كانت دورة هذا العام مختلفة عن سابقاتها لتأثرها بالإضراب الذي يشهده القطاع السينمائي في الولايات المتحدة.

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