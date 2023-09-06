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«نوستالجيا» جزائرية على مسرح الجامعة الأميركية في القاهرة ضمن عروض «التجريبي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 09:47 مساء
«نوستالجيا» جزائرية على مسرح الجامعة الأميركية في القاهرة ضمن عروض «التجريبي»
أحد العروض المسرحية المقدمة ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. (الإنترنت)
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قدمت فرقة «تعاونية مسرح النقطة» الجزائرية العرض المسرحي «نوستالجيا»، للمخرج لخضر منصوري، على خشبة مسرح الفلكي في الجامعة الأميركية بالقاهرة.

تنتمي الفرقة الجزائرية إلى المسرح العبثي الذي يطرح أسئلة تبحث عن متعة الإنسان وعلاقته بالآخر، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، وبحضور لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

وعرض «نوستالجيا» مأخوذ عن نص قصة «دببة الباندا»، التي يرويها عازف الساكسفون الذي له خليلة في فرانكفورت، لماتيي فيسنيك، إنتاج: «تعاونية مسرح النقطة – 2023»، وسينوغرافيا وإخراج: لخضر منصوري، وتمثيل: أسماء شيخ وفتحي مباركي، ومساعد المخرج: عبد الله بهلول، وتصميم الإنارة: مختار موفق، وإبداع موسيقي: أمين دهان، والتسجيل الصوتي: ربا الحلبي.

قصة العرض المسرحي
يدور العرض حول قصة فنان يصارع العتمة في يومياته الكئيبة، ويستيقظ ذات صباح بصحبة شابة مجهولة، عاجزا عن تذكر ما حدث له في الليلة السابقة، وهي حكاية لقاء غير متوقع، محدودة الزمن (7 ليالٍ)، وتدور كامل أحداثها في فضاء شقة، هي قصة عن اتفاق بعيد الاحتمال بين كائنين مضيئين وغامضين في الوقت نفسه، يحاول كل منهما التعرف على الآخر، ويخوضان معا تجربة الحب والحياة.

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وينطلق من هنا العرض في رحلة البحث عن المعنى، وفهم الأشياء بالنسبة لهذا الفنان الذي يبحث عن العرفان، وبينما يجتاحه فيضان من الذكريات الحية أو المفبركة ممزوج بشعور الحب المتبادل بين كائنين يتعلمان التقرب من بعضهما خلال سبع ليال، سيتيقن أكثر أن هذه المرأة تمنحه الرغبة في حب الحياة.. لكن هل هذا هو الحال فعلا؟.

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