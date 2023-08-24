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دار الفقيه تحتضن أول معارض «الاحلافي» بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 أغسطس 2023, 01:14 مساء
دار الفقيه تحتضن أول معارض «الاحلافي» بطرابلس
الفنان الفوتوغرافي سند الحلافي في أول معرض فني له بمعرض دار الفقيه حسن، 23 أغسطس (بوابة الوسط)
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استقبلت دار الفقيه حسن، أمس الأربعاء، أول معارض الفنان الفوتوغرافي سند الاحلافي، والذي يضم مجموعة من الأعمال العاكسة لطبيعة البيئة الليبية وجمالها. 

وقال الاحلافي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المعرض يضم حوالي ثمانين صورة من إجمالي أرشيف يضم ثلاثة آلاف صورة. 

وعن اختياره للمكان، حددّ الاحلافي عدة عوامل منها شهرة المكان وخلفيته التاريخية كذلك المقاييس الجمالية والتي تختلف من بيئة الي أخرى، إضافة إلى أن التصوير في المدن يختلف عنه في الأماكن المفتوحة. 

وقال الاحلافي عن بداياته الاحترافية في عالم الفوتوغرافيا، «حاولت أن أقدم رؤيتي الخاصة متنقلا من الجبل الأخضر إلى الصحراء، ومن الشمال إلى الغرب والجنوب. 

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شكّلت أعمال المصور الاحلافي بانوراما مزجت بين الحسّ الفني والبُعد المعرفي، حيث تنقلنا الصور إلى مزيج الأزياء والوجوه ومعالم غارقة في زمنيتها، إضافة إلى متعة المقارنة بين جماليات المدينة والريف وبين كثبان الرمال وأمواج البحر.

سند الاحلافي (33 سنة) بدأ تجربته الاحترافية العام 2015، ومع تنامي الحافز والرغبة اشتهر اسمه وارتبط بصوره التي توثق الأماكن الطبيعية والأثرية والسياحية في ليبيا، ويعتبر سند الاحلافي من أشهر المصورين في ليبيا والأكثر انتشاراً على منصات التواصل الاجتماعي محلياً وعربياً

جانب من معرض الحلافي في دار الفقيه حسن، 23 أغسطس (بوابة الوسط)
جانب من معرض الحلافي في دار الفقيه حسن، 23 أغسطس (بوابة الوسط)
إحدى الصور الفوتوغرافية الي عرضت بالمعرض، 23 أغسطس (بوابة الوسط)
إحدى الصور الفوتوغرافية الي عرضت بالمعرض، 23 أغسطس (بوابة الوسط)
إحدى الصور الفوتوغرافية الي عرضت بالمعرض، 23 أغسطس (بوابة الوسط)
إحدى الصور الفوتوغرافية الي عرضت بالمعرض، 23 أغسطس (بوابة الوسط)
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