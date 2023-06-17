  • Alwasat News
Atwasat

معرض للتشكيلي عماد عريبي غدًا في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 04:11 مساء
معرض للتشكيلي عماد عريبي غدًا في طرابلس
الملصق الخاص بالمعرض التشكيلي الأول للفنان عماد عريبي. (الإنترنت)
alwasat radio

تفتتح الجمعية الليبية للفنون التشكيلية، غدًا الأحد 18 يونيو، المعرض الشخصي الأول للفنان «عماد عريبي» تحت عنوان «مرافىء»، وذلك الساعة الخامسة والنصف مساءً بدار حسن الفقيه بالمدينة القديمة في طرابلس.

ويُسجّل للجمعية الليبية للفنون التشكيلية نشاطها المتميز في الترويج للفن التشكيلي في ليبيا عبر عدد من الأنشطة المتنوعة، حيث نظمت الفترة الماضية عددًا من المعارض الشخصية للفنانين: فقدمت معرضًا للفنان التشكيلي «مفتاح عطية الشريف» تحت عنوان «لماذا»، والمعرض الشخصي الثاني للفنان التشكيلي «عدنان القرقني» بعنوان «كان وأبطالها»، ومعرضًا فنيًا مشتركًا للفنانين «صلاح غيث» و«محمد مليطان» تحت عنوان «جماليات انطباعية»، ومعرضًا لأعمال الفنان التشكيلى «موسي إبراهيم أبوسبيحة».

كما أقامت الجمعية الليبية للفنون التشكيلية معرضًا فنيًا شاملًا للفنانين التشكيليين المنتسبين لها.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من مرحلتين (صور)

سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من ...
أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة

أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟

«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟
المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي (صور)

المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي (صور)
«فاو» تطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا

«فاو» تطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا
القيادة العامة تثني على مخرجات «6+6».. وتدعو «النواب» و«الدولة» إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة

القيادة العامة تثني على مخرجات «6+6».. وتدعو «النواب» و«الدولة» إلى الإسراع ...
أكثر من مليون طفل نازح في السودان وأجراس إنذار في دارفور

أكثر من مليون طفل نازح في السودان وأجراس إنذار في دارفور
إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا

إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا
بوتين: سلمنا بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية

بوتين: سلمنا بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية
غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين

غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين
ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 600 مليون دولار في الصين

ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 600 مليون دولار في الصين
3 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام الصداع

3 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام الصداع
إدريس بن الطيب.. شاعر سكنته القصيدة وسحرته الكتابة

إدريس بن الطيب.. شاعر سكنته القصيدة وسحرته الكتابة
شي لـ«بيل غيتس»: الصين وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي

شي لـ«بيل غيتس»: الصين وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي
جريدة «الوسط»: جدل «بوزنيقة» ينتظر إحاطة باتيلي

جريدة «الوسط»: جدل «بوزنيقة» ينتظر إحاطة باتيلي
شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل وصل عدد الليبيين إلى 8.7 مليون نسمة؟

شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل وصل عدد الليبيين إلى 8.7 مليون نسمة؟
في العدد 395: «جدل بوزنيقة» ينتظر الحسم.. والمرأة الليبية تدافع عن حريتها

في العدد 395: «جدل بوزنيقة» ينتظر الحسم.. والمرأة الليبية تدافع عن حريتها
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان

توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
إدريس بن الطيب.. شاعر سكنته القصيدة وسحرته الكتابة
إدريس بن الطيب.. شاعر سكنته القصيدة وسحرته الكتابة
مزاد في باريس لمقتنيات فنية خاصة بالممثل الفرنسي دوبارديو
مزاد في باريس لمقتنيات فنية خاصة بالممثل الفرنسي دوبارديو
ملتقى المبدعات العربيات في تونس يستضيف الكاتبة الليبية غادة البشاري
ملتقى المبدعات العربيات في تونس يستضيف الكاتبة الليبية غادة ...
الفنانة التشكيلية السعودية صفية بن زقر
الفنانة التشكيلية السعودية صفية بن زقر
توقيع كتاب «ليبيا العميقة: حتحات على ما فات؟» اليوم في طرابلس
توقيع كتاب «ليبيا العميقة: حتحات على ما فات؟» اليوم في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انطلاق معرض الدوحة الدولي للكتاب بمشاركة خمس دور نشر ليبية
انطلاق معرض الدوحة الدولي للكتاب بمشاركة خمس دور نشر ليبية...
طلاب العمارة في جامعة طرابلس يحتفلون بشارع ميزران
طلاب العمارة في جامعة طرابلس يحتفلون بشارع ميزران...
الفنان علي أحمد سالم «ضيف شرف» ليالي المسرح الحر الدولي
الفنان علي أحمد سالم «ضيف شرف» ليالي المسرح الحر الدولي...
حسن قرفال: أهدي تكريمي عربيا لكل الفنانين في بلادي
حسن قرفال: أهدي تكريمي عربيا لكل الفنانين في بلادي...
«حقوق تائهة».. وثائقي يسلط الضوء على غياب القانون في ليبيا
«حقوق تائهة».. وثائقي يسلط الضوء على غياب القانون في ليبيا...
المزيد
معرض للتشكيلي عماد عريبي غدًا في طرابلس
معرض للتشكيلي عماد عريبي غدًا في طرابلس...
«ديزني» تعيد إحياء شخصياتها لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها
«ديزني» تعيد إحياء شخصياتها لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها...
الصالون الثقافي النسائي في سبها ينظم حوارية حول ملامح المدينة
الصالون الثقافي النسائي في سبها ينظم حوارية حول ملامح ......
توقيع كتاب «ليبيا العميقة: حتحات على ما فات؟» اليوم في طرابلس
توقيع كتاب «ليبيا العميقة: حتحات على ما فات؟» اليوم في ......
الفنانة التشكيلية السعودية صفية بن زقر
الفنانة التشكيلية السعودية صفية بن زقر...
المزيد