معرض للتشكيلي عماد عريبي غدًا في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تفتتح الجمعية الليبية للفنون التشكيلية، غدًا الأحد 18 يونيو، المعرض الشخصي الأول للفنان «عماد عريبي» تحت عنوان «مرافىء»، وذلك الساعة الخامسة والنصف مساءً بدار حسن الفقيه بالمدينة القديمة في طرابلس.

ويُسجّل للجمعية الليبية للفنون التشكيلية نشاطها المتميز في الترويج للفن التشكيلي في ليبيا عبر عدد من الأنشطة المتنوعة، حيث نظمت الفترة الماضية عددًا من المعارض الشخصية للفنانين: فقدمت معرضًا للفنان التشكيلي «مفتاح عطية الشريف» تحت عنوان «لماذا»، والمعرض الشخصي الثاني للفنان التشكيلي «عدنان القرقني» بعنوان «كان وأبطالها»، ومعرضًا فنيًا مشتركًا للفنانين «صلاح غيث» و«محمد مليطان» تحت عنوان «جماليات انطباعية»، ومعرضًا لأعمال الفنان التشكيلى «موسي إبراهيم أبوسبيحة».

كما أقامت الجمعية الليبية للفنون التشكيلية معرضًا فنيًا شاملًا للفنانين التشكيليين المنتسبين لها.

