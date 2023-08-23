  • Alwasat News
Atwasat

رحيل الشاعر الليبي عبدالمالك التهامي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 أغسطس 2023, 09:47 مساء
رحيل الشاعر الليبي عبدالمالك التهامي
الشاعر الليبي الراحل عبدالمالك التهامي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

توفي، أمس الثلاثاء، الشاعر الغنائي الليبي عبدالمالك التهامي، عن 79عامًا.

ونعى عديد الفنانين والملحنين والكتاب الفقيد بعبارات التعازي عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم الإعلامي جمال محمد، والذي كتب: «رحمة الله للأخ والصديق».

والراحل كان عضوًا بمجلس النصوص والاستماع بمكتب الموسيقى والغناء بالإذاعة فرع بنغازي، وعضوًا بمجلس إدارة رابطة الفنانين ببنغازي، وكرّمه مهرجان الأغنية الليبية في دورته الرابعة خلال العام 2004، وأيضًا اللجنة الشعبية للإعلام والثقـافة ببنغازي العام 2006.

وصدرت له دواوين شعر: فرقة يا دنيا 1977- الدنيا بخير 2002 – طرابلس قناديل السماء 2006.

-في مثل اليوم رحل عنا الشاعر الغنائي خليفة فرج المصراتي
رحيل الأديب الدبلوماسي إدريس بن الطيب

إسهامات بارزة في الفن العربي
بدأ التهامي مشواره في كتابة الأغنية منذ سبعينات الألفية الثانية، وتعاون مع عدد كبير من المطربين والملحنين الليبيين والعرب، منهم سهير فهمي وجهيدة يوسف، وغنَّت له مها صبرى من ألحان أحمد كامل (مستحيل)، وشريفة فاضل من ألحان الطاهر عمر (بونا يا رمز التضحية)، وغنى له الفنان محمد نجم (لو يا عين بالراي والدبارة) ألحان عبدالجليل خالد، (وانسانى ) ألحان أحمد كامل، وغنت له مجموعة صوت الجبل (غالى علينا الوطن)، وغنى له الفنان عبداللطيف حويل من ألحان الموسيقار يوسف العالم (أرض الحب).

قصائد في محبة وطنه ليبيا
ونظم الشاعر الراحل الكثير من الأشعار والأغاني، التي تغنى بعشقه لوطنه ومحبته له، ومن أمثلة ما كتب قصيدة (عشق الوطن):
يا ريحَةْ الياسمين والرَّيحان يا حُبّْ في نبضي والوجدان
مالك رديع في الكونْ يا حضن لولادك وديد حنونْ
عشقتك وعشق الوطنِ مِ الإيمانْ.

وقصيدة (وطني لك عمري فداء) التي قال فيها:
أنا طوع أمركْ أنا أنا عمري لك فداء
أنا يا وطني الحبيب أنده جاهز للنِّداء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير

صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير
ريال مدريد يواجه سيلتا فيغو.. ولقاء مثير بين فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني

ريال مدريد يواجه سيلتا فيغو.. ولقاء مثير بين فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني
أبرز مباريات اليوم بالملاعب الأوروبية

أبرز مباريات اليوم بالملاعب الأوروبية
تحسن الليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة

تحسن الليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة
شرطة أتلانتا تعلن توقيف ترامب بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر وتنشر صورة جنائية له

شرطة أتلانتا تعلن توقيف ترامب بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر وتنشر صورة ...
الدبيبة يعلن القبض على مخطط تفجير مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط عام 2018

الدبيبة يعلن القبض على مخطط تفجير مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط ...
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ

البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
مناصرون لبريغوجين يتجمعون أمام مقر «فاغنر» لتكريمه

مناصرون لبريغوجين يتجمعون أمام مقر «فاغنر» لتكريمه
وزيرة خارجية فرنسا تتهم روسيا بتخزين الحبوب لبيعها بأعلى سعر

وزيرة خارجية فرنسا تتهم روسيا بتخزين الحبوب لبيعها بأعلى سعر
في العدد 405: كلمة السر «حكومة جديدة»..ومصرف ليبيا ينهي الانقسام

في العدد 405: كلمة السر «حكومة جديدة»..ومصرف ليبيا ينهي الانقسام
ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان

ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان
صراع الخيمة والقصر: الحداثة المشوهة

صراع الخيمة والقصر: الحداثة المشوهة
العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم

العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب

امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب
صدمة اغتصاب امرأة وقتلها تدفع بلدية سول لزيادة كاميرات المراقبة

صدمة اغتصاب امرأة وقتلها تدفع بلدية سول لزيادة كاميرات المراقبة
«لاعبة القبلة» تطالب بمعاقبة رئيس الاتحاد الإسباني

«لاعبة القبلة» تطالب بمعاقبة رئيس الاتحاد الإسباني
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
« روتردام للفيلم العربى» يعلن تكريم ليلى علوي وجمال سليمان
« روتردام للفيلم العربى» يعلن تكريم ليلى علوي وجمال سليمان
رحيل الشاعر الليبي عبدالمالك التهامي
رحيل الشاعر الليبي عبدالمالك التهامي
المفاوضات تتعثر مجددا بين كتاب السيناريو والاستوديوهات في هوليوود
المفاوضات تتعثر مجددا بين كتاب السيناريو والاستوديوهات في هوليوود
وفاة رائد السينما الإيرانية إبراهيم غولستان عن 100 عام
وفاة رائد السينما الإيرانية إبراهيم غولستان عن 100 عام
العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم
العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»
وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»...
قريبًا.. افتتاح المتحف الوطني الليبي
قريبًا.. افتتاح المتحف الوطني الليبي...
شركة بريد ليبيا تعلن عن إقامة مسابقة فنية لتصميم الطابع البريدي
شركة بريد ليبيا تعلن عن إقامة مسابقة فنية لتصميم الطابع ......
توغي تناقش مع أعمر التعاون في التراث المادي وإنجاح تظاهرة بنغازي عاصمة للثقافة العربية
توغي تناقش مع أعمر التعاون في التراث المادي وإنجاح تظاهرة ......
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023...
المزيد
متحف «متروبوليتان» يعرض أعمالا فنية لأميركيين من أصول أفريقية
متحف «متروبوليتان» يعرض أعمالا فنية لأميركيين من أصول ......
سالم العبار: نعيش ثقافة القرية في مدينة لم تتشكل بعد (1 ـ 2)
سالم العبار: نعيش ثقافة القرية في مدينة لم تتشكل بعد (1 ـ 2)...
دار الفقيه تحتضن أول معارض «الاحلافي» بطرابلس
دار الفقيه تحتضن أول معارض «الاحلافي» بطرابلس...
العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم
العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم...
وفاة رائد السينما الإيرانية إبراهيم غولستان عن 100 عام
وفاة رائد السينما الإيرانية إبراهيم غولستان عن 100 عام...
المزيد