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رحيل الأديب الدبلوماسي إدريس بن الطيب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 09:06 مساء
رحيل الأديب الدبلوماسي إدريس بن الطيب
الأديب الدبلوماسي إدريس بن الطيب. (أرشيفية: الإنترنت)
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تُوفي الأديب إدريس بن الطيب الأمين عن عمر ناهز «71 عامًا»، في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، التي وصل إليها مطلع الأسبوع الماضي للعلاج، وسيجري نقل جثمانه الطاهر إلى ليبيا، حيث سيُوارى الثرى بمدينة البيضاء وفقًا لعائلته.  

ولد إدريس الطيب بمدينة المرج شرق ليبيا سنة 1952، ودرس في المعاهد الدينية في كل من بنغازي والجغبوب ومعهد أحمد باشا الديني في طرابلس وتحصل على دبلوم صحافة ووسائل اتصال، وعمل في مطلع شبابه محرراً في عدد من الصحف المحلية، قبل أن يُعتقل من قِبل نظام القذافي مع عدد من المثقفين وكتاب جريدة «الأسبوع الثقافي» العام 1978 وقضى قرابة 10 سنوات في السجن.

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 بعد خروجه من السجن عُين ملحقًا إعلاميًا وثقافيًا بإيطاليا، قبل أن ينتقل للعمل بالسفارة الليبية في الهند والفلبين، وكذلك عين مستشارًا فيما بعد بالمندوبية الليبية بالجامعة العربية قبل أن يُحال إلى التقاعد.  

ونعى رئيس مؤسسة الوسط الإعلامية محمود شمام الراحل بالقول: «فُجعنا محبو وأصدقاء ورفاق الأستاذ إدريس الطيب الأمين بوفاته اليوم بالقاهرة.. لقد فقدت ليبيا اليوم مناضلًا صلبًا وقلمًا شجاعًا ودبلوماسيًا ماهرًا وإنسانًا عفيفًا مترفعًا عن الصغائر، رحم الله فقيد ليبيا الكبير والعزاء الحار لأسرته الكريمة ولأصدقائه ومحبيه». 

وصدر للراحل دواوين شعر «تخطيطات على رأس الشاعر»، و«العناق على مرمى الدم»، و«كوة للتنفس»، و«مرافعة السيوف»، و«عناد الذخيرة».
 كما عُرف الراحل إدريس الطيب بكتاباته، ومواقفه المُنحازة إلى الوطن، وتميزت مداخلاته عبر وسائل الإعلام بالعقلانية والموضوعية.

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