ناشطون بيئيون يقتحمون مسرحية ضمن مهرجان سالزبورغ

القاهرة - بوابة الوسط

أُبعِد ناشطون بيئيون ينتمون إلى حركة «الجيل الأخير»، مساء الجمعة خلال افتتاح مهرجان سالزبورغ المرموق للأوبرا والمسرح بعدما عطلوا عرضاً مسرحياً.

وقاطع ثلاثة ناشطون شباب العرض، وهم يطلقون بصوت عالٍ تحذيرات من التغير المناخي، بحسب مقطع فيديو نُشر على الإنترنت.

وراح هؤلاء يصرخون «نحن الجيل الأخير القادر على منع نقاط التحول»، وهي عتبات درجات الحرارة التي قد يؤدي تجاوزها إلى حلقة مفرغة لا رجعة فيها، وما لبث عناصر الأمن أن أخرجوا الناشطين من الصالة، بحسب وكالة «فرانس برس».

تركيز على تأثير التغير المناخي

وكان هؤلاء قاطعوا عرض المسرحية الأسطورية «ييدرمان» (كل رجل)، وهي قصة رمزية عن يوم القيامة كتبها الشاعر النمسوي هوغو فون هوفمانستال (1874-1929)، أحد مؤسسي المهرجان.

ودرجت العادة على عرض هذه المسرحية سنوياً في مهرجان سالزبورغ، الذي يقام منذ العام 1920 في هذه المدينة النمسوية.

واختار المخرج ميكايل ستورمينغر التركيز في هذه الدورة من المهرجان على تأثير التغير المناخي.

والمفارقة أن ناشطين مزيفين اقتحموا المسرح في بداية الحفلة، في إطار العرض نفسه، بحسب ما ذكرت وكالة «أفا» للأنباء.

ونفذت حركة «الجيل الأخير» (Letzte Generation) الناشطة جداً في ألمانيا والنمسا، عدداً من تحركات العصيان المدني التي تهدف إلى دفع السلطات لتسريع مكافحة التغير المناخي.

وألصق أعضاؤها مثلاً أكثر من مرة أيديهم على طرق رئيسية لإعاقة حركة المرور أو رشوا لوحات فنية في المتاحف بأنواع مواد مختلفة.