  • Alwasat News
Atwasat

الكشف عن ملابسات وفاة ابنة بريسلي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 11:03 صباحا
الكشف عن ملابسات وفاة ابنة بريسلي
المغنية ليزا ماري بريسلي في هوليوود في كاليفورنيا، 7 مايو 2015. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

تبيّن أن وفاة ليزا ماري بريسلي، الابنة الوحيدة لأسطورة موسيقى «الروك أند رول» ألفيس بريسلي، في يناير ناجمة عن مضاعفات تعرضت لها بعد عملية جراحية لإنقاص الوزن، على ما أفاد تقرير تشريح جثتها الذي صدر أول من أمس الخميس.

وأشار مسؤولون في دائرة الطب الشرعي بلوس أنجليس، في بيان، إلى أن المغنية التي غيّبها الموت عن 54 عاماً بصورة مفاجئة توفيت جراء «انسداد معوي تسببت به ندبة التهبت بعد خضوعها لعملية جراحية مُعالِجة للبدانة قبل سنوات عدة».

خبراء: سبب الوفاة طبيعي
يرمي هذا النوع من العمليات الجراحية إلى إنقاص الوزن عن طريق إزالة قسم من المعدة أو وضع رباط معوي لدى مَن يعانون بدانة أو مَن لا تفضي الأنظمة الغذائية والتمارين الرياضية إلى إنقاص وزنهم. وأضاف الخبراء أن «سبب الوفاة طبيعي».

وأشارت وسائل إعلامية أميركية إلى أن كمية «علاجية» وغير خطيرة من مادة أفيونية، هي أوكسيكودون، عُثر عليها في دم المغنية، بالإضافة إلى آثار مسكن آخر، ومادة معالجة للاكتئاب. لكنها كلها «لم تتسبب في وفاتها». وقد عثر زوج المغنية السابق، داني كيو، عليها «غائبة عن الوعي» في 12 يناير داخل منزلها. وأنعش كيو، الذي يعيش معها في المنزل نفسه، قلبها حتى وصول المسعفين، ونقلها إلى المستشفى.

وكانت ليزا ماري، التي سبق أن خضعت لعلاج من مواد أفيونية ومسكنات للألم، قريبة جداً من والدها الذي أطلق اسمها على طائرته الخاصة، وكانت تبلغ تسع سنوات فقط عندما توفي. وقد سارت على خطاه، وأصدرت ثلاثة ألبومات خلال مسيرتها المهنية، إلا أنها لم تحقق النجاح الذي حظي به والدها، أحد أشهر المغنين على مرّ العصور.

واحتفظت ليزا ماري بـ«غريسلاند»، منزل والدها في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، حيث عثر عليه غائباً عن الوعي في أغسطس 1977 قبل نقله إلى المستشفى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون
بعد أحداث سداسي التتويج في تونس.. نادي السويحلي يطالب برحيل مسيّري المنظومة الكروية

بعد أحداث سداسي التتويج في تونس.. نادي السويحلي يطالب برحيل مسيّري المنظومة ...
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان

الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات

السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات
الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة ومانشستر يونايتد لخرقهما قواعد اللعب المالي النظيف

الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة ومانشستر يونايتد لخرقهما قواعد اللعب المالي ...
بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه

بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه
قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»

قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»
فيديو.. فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد الكرة تتويج الأهلي طرابلس بالدوري

فيديو.. فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد الكرة تتويج الأهلي ...
الشلماني يوقف فيصل بادي ويحيله للتحقيق على خلفية أزمة سداسي التتويج

الشلماني يوقف فيصل بادي ويحيله للتحقيق على خلفية أزمة سداسي التتويج
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان

تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت

ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت
الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري «معلقة»

الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري ...
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه

بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه
مجلس النواب الروس يقرون قانونا يحظر التحول الجنسي

مجلس النواب الروس يقرون قانونا يحظر التحول الجنسي
حلى التراميسو بحشوة التمر

حلى التراميسو بحشوة التمر
«الأمم المتحدة»: الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة

«الأمم المتحدة»: الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة
بنغازي تتأهب لاستقبال إياب دوري التتويج الرباعي في السلة

بنغازي تتأهب لاستقبال إياب دوري التتويج الرباعي في السلة
جريدة «الوسط»: خارطة طريق «النواب» و«الدولة».. مخاض دون ولادة

جريدة «الوسط»: خارطة طريق «النواب» و«الدولة».. مخاض دون ولادة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
المعرفة الاستعمارية تحت «مجهر» المولدي الأحمر
المعرفة الاستعمارية تحت «مجهر» المولدي الأحمر
عرض استمارات 9 مواقع تاريخية مرشحة للتسجيل في «إيسيسكو»
عرض استمارات 9 مواقع تاريخية مرشحة للتسجيل في «إيسيسكو»
بوب إيغر مديرا عاما لـ«ديزني» لعامين إضافيين
بوب إيغر مديرا عاما لـ«ديزني» لعامين إضافيين
سببان وراء فشل المفاوضات.. وممثلو هوليوود بدأوا إضرابهم
سببان وراء فشل المفاوضات.. وممثلو هوليوود بدأوا إضرابهم
انطلاق عروض فيلم رسوم متحركة للمخرج الياباني هاياو ميازاكي قد يكون الأخير له
انطلاق عروض فيلم رسوم متحركة للمخرج الياباني هاياو ميازاكي قد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب
زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب...
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة ......
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام حسين وحافظ الأسد
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان ......
«تجارب أدبية» تحتفي بالكاتب عمر الككلي في الإسكندرية
«تجارب أدبية» تحتفي بالكاتب عمر الككلي في الإسكندرية...
لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم
لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم...
المزيد
الكشف عن ملابسات وفاة ابنة بريسلي
الكشف عن ملابسات وفاة ابنة بريسلي...
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان...
قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»
قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»...
انطلاق عروض فيلم رسوم متحركة للمخرج الياباني هاياو ميازاكي قد يكون الأخير له
انطلاق عروض فيلم رسوم متحركة للمخرج الياباني هاياو ميازاكي ......
سببان وراء فشل المفاوضات.. وممثلو هوليوود بدأوا إضرابهم
سببان وراء فشل المفاوضات.. وممثلو هوليوود بدأوا إضرابهم...
المزيد