إيطاليا تستذكر معركة «مصنع المعكرونة» بمعرض صور

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت وزارة الدفاع الإيطالية معرضا للصور لمناسبة الذكرى الثلاثين لمعركة «مصنع المعكرونة» التي وقعت بالعاصمة الصومالية مقديشو سنة 1993 وسقط خلالها ثلاثة جنود إيطاليين كانوا ضمن قوات حفظ السلام الأممية.

وقال وكيل وزارة الدفاع الإيطالية ماتّيو بيريغو دي كريمناغو لوكالة «آكي» إنه «بعد 30 عاما من المعركة المأساوية في مصنع المعكرونة، نحن هنا تحت شعار الالتزام باستذكار الجنود الإيطاليين الثلاثة الشجعان من وحدة الأمم المتحدة».

وأضاف: «من واجبنا أن نتذكرهم وكل جنودنا الذين ضحوا بحياتهم وهم يعملون في خدمة الدولة، للمساعدة باستعادة السلام في دول كالصومال، التي أنهكتها الحروب والمجاعات».

وأشار إلى أنه «يعانق بمودة أسر وأحباء أندريا وستيفانو وباسكوالي وجميع الذين سقطوا»، مضيفا «لن أتوقف أبدا عن شكر جميع أفراد القوات المسلحة الذين يخدمون الوطن والمؤسسات ويُبقون رايتنا مرفوعة في العالم، حاملين السلام والأمن والاستقرار في أكثر السيناريوهات تعقيدا».