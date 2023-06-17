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الصالون الثقافي النسائي في سبها ينظم حوارية حول ملامح المدينة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 01:16 مساء
الصالون الثقافي النسائي في سبها ينظم حوارية حول ملامح المدينة
شعار الصالون الثقافي النسائي في سبها. ( الإنترنت)
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ينظم الصالون الثقافي النسائي في قاعة مكتبة اليونسكو بسبها، غدا الأحد 18 يونيو، جلسة حوارية بعنوان «ملامح مدينة سبها بين الماضي والحاضر.. وتغيّر الشكل الجغرافي والعمراني لها»، وذلك عند العاشرة والنصف صباحا، بمشاركة نخبة من المهتمين بالجانب التاريخي والتراثي لمدينة سبها.

وستشمل محاور الجلسة تقديم خلفية تاريخية عن تشكّل مدينة سبها، وتكوينها الجغرافي، وإبراز الأحياء التاريخية في المدينة، وملامحها الجغرافية، وعرض أهم المعالم التاريخية والجغرافية التي اشتهرت بها المدينة في الماضي، بالإضافة إلى قراءة التغيرات الجغرافية والعمرانية التي تعرضت لها المدينة.

جاءت فكرة تأسيس الصالون الثقافي النسائي في سبها من أجل إبراز النتاج الثقافي والأدبي للمرأة في سبها وفزان، وخلق فضاء ثقافي، للتواصل ودعم المبدعات والموهوبات، وذلك عبر تنظيم الفعاليات الفكرية والأدبية والفنية والاجتماعية والتوعوية التي تلبي تطلعات المرأة، وتسهم في تطوير حضورها الفعال بالمجتمع.
 

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