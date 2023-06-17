الفنانة التشكيلية السعودية صفية بن زقر

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي

يستطيع المتابع للفن التشكيلي، أن يضع رجلاً فوق أخرى، ويقرر بيسر بالغ أن أسلوب الفنانة التشكيلية السعودية (صفية بن زقر) هي الواقعية المقتبسة من الحياة الشعبية السعودية اليومية، ولعل ذلك هو سبب تكريمها من جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين بمنحها وسام الملك عبدالعزيز نظير خدمتها للتراث السعودي، من خلال إبداعاتها التشكيلية بتوثيق عادات وتقاليد وتراث مناطق المملكة بدار صفية في مدينة جدة التي عرضت لوحاتها وانتقاءاتها من ألبسة ومنسوجات ومشغولات يدوية تراثية جعلت أركان الدار تتحدث عن أصالة التراث السعودي.

لوحة «الزبون» اشتهرت باسم «موناليزا السعودية»

تعد هذه الفنانة التشكيلية من الرائدات في مجالها، وهي المولودة العام 1940 في حارة الشام بقلب مدينة جدة القديمة. بدأت مسيرتها الإبداعية سنة 1968 بمعرض فني خاص بمدرسة دار التربية الحديثة، فكانت بداية نجاحاتها، بتواصل إبداعاتها الموسومة ببصمة فنانة سعودية مميزة من خلال معارض ناجحة محلية ودولية، تميزت من بينها لوحة «الزبون»، التي اشتهرت إعلامياً باسم «موناليزا السعودية». أقيمت لأعمالها معارض محلية وعالمية، في باريس وجنيف ولندن.

إلى القاهرة حملت عبق روائح جدة وتراثها

لعل تجربتها ابتدأت مبكراً من سنة 1947 مباشرة من بعد انتقالها مع أسرتها إلى القاهرة، ويبدو أنها حملت معها عبق مكان مولدها، وعبق روائح الحارات، وزخارفها وألوانها وتراثها وفوق ذلك أصالة تقاليدها. أكملت دراستها، ثم غادرت من القاهرة إلى بريطانيا وظلت هناك لمدة ثلاث سنوات للدراسية بكلية «سانت مارتن» للفنون في لندن ضمن برنامج دراسي حصلت بعده على شهادة في فن الرسم والجرافيك. وعادت سنة 1965 إلى القاهرة لتنمية موهبتها وممارسة تجربتها الإبداعية.