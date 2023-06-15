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حقوق غير مدفوعة قد تغرم «تويتر» ملايين الدولارات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 يونيو 2023, 12:56 مساء
حقوق غير مدفوعة قد تغرم «تويتر» ملايين الدولارات
المقر الرئيسي لشركة «تويتر» في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، 28 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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تواجه شركة «تويتر» مطالبات قضائية من شركات موسيقى كبرى بدفع مئات الملايين من الدولارات لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية وعدم بذلها الجهود الكافية لمكافحة الاستخدام غير القانوني للأغاني على منصتها.

واشتكت شركات الموسيقى من البطء الذي تُظهره «تويتر» في إزالة المحتوى الموسيقي المنشور من دون إذن، والتأخير الذي يصل إلى «أسابيع في كثير من الأحيان»، و«أحيانا أكثر». وفق وكالة «فرانس برس».

وطالب المدعون القضاء الأميركي بأن يأمر «تويتر» بوقف هذه الممارسات ودفع 150 ألف دولار عن كل عمل موسيقي يُستخدم من دون إذن، مقدمين للمحكمة آلاف التغريدات المرتبطة بهذه الدعوى، ما قد يكبّد «تويتر» مئات ملايين الدولارات في حال إدانتها.

وضمن الحراك القانوني ضد «تويتر» أصدرت جمعية ناشري الموسيقى الأميركية (NMPA) بيانا قالت فيه إن «تويتر هي الشبكة الاجتماعية الرئيسية الوحيدة التي ترفض باستمرار عقد صفقات لاستخدام ملايين الأغاني»، وأضافت، أن القائمين على المنصة «يعرفون جيدا أن أعمالا موسيقية تُنشر وتُطرح ويُستمع إليها من ملايين الأشخاص يوميا على منصتها».
 

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