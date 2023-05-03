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جون رايلي يترأس لجنة «نظرة ما» في مهرجان كان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 09:36 صباحا
جون رايلي يترأس لجنة «نظرة ما» في مهرجان كان
الممثل الأميركي جون رايلي. (أرشيفية: الإنترنت)
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يترأس الممثل الأميركي جون رايلي، الذي عُرف بأدواره في أفلام مارتن سكورسيزي وبول توماس أندرسون وجاك أوديار، لجنة تحكيم فئة «نظرة ما» ضمن مهرجان كان السينمائي، على ما أعلن المنظمون الثلاثاء. ويخلف رايلي في هذه المهمة المخرجة والممثلة الإيطالية فاليريا غولينو.

وقال الممثل البالغ 57 عاما في تصريحات أوردها بيان للمهرجان «لقد عشت لحظات كثيرة لا تُنسى في مهرجان كان السينمائي، من زيارتي الأولى غير المتوقعة مع بول توماس أندرسون إلى عيد ميلادي الخمسين الذي احتفلت به على خشبة المهرجان! لذلك، إنه لشرف لا يُصدق أن يجرى اختياري رئيسا للجنة تحكيم (نظرة ما)»، وفق وكالة «فرانس برس».

لجنة «نظرة ما»
وتضم اللجنة بين أعضائها المخرجة الفرنسية أليس فينوكور التي قدمت العام الماضي فيلمها «روفوار باري» (Revoir Paris) ضمن «أسبوعي المخرجين» في مهرجان كان، والممثلتين بولا بير («فرانتز» لفرنسوا أوزون) وإميلي دوكان (التي تعرف عليها الجمهور عبر فيلم «روزيتا» خلال مهرجان كان 1999)، والمخرج ديفي تشو (الذي قدم فيلمه «ريتورن تو سيول» سنة 2022 في فئة «نظرة ما»).

ويتنافس ضمن فئة «نظرة ما» هذا العام عشرون فيلما، بينها ثمانية أعمال تشكل تجربة إخراجية أولى لمخرجيها. وفي العام الماضي، فاز فيلم «لي بير» للمخرجين الفرنسيين ليز أكوكا ورومان غيريه بجائزة فئة «نظرة ما». ولم تعلن الدورة 76 للمهرجان بعد عن تشكيلة لجنة التحكيم لمسابقتها الرسمية التي يترأسها المخرج السويدي روبن أوستلوند، الفائز بالسعفة الذهبية للمرة الثانية العام الماضي بفيلمه «تراينغل أوف سادنس».

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