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تارا عماد ضيفة شرف «الصندوق» في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 03:55 مساء
تارا عماد ضيفة شرف «الصندوق» في رمضان
تارا عماد تشارك للمرة الرابعة تواليا بموسم الدراما التلفزيونية في رمضان (خاص لـ بوابة الوسط)
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ظهرت النجمة تارا عماد في الإعلان التشويقي لمسلسل «الصندوق» المقرر عرضه خلال موسم رمضان، إذ تشارك كضيفة شرف في المسلسل الذي يقوم ببطولته كل من هدى المفتي وعلي قاسم وأحمد داش.

وجاء ظهور تارا في الإعلان التشويقي للمسلسل مفاجئا، إذ لم تعلن مشاركتها في المسلسل من قبل، وفقا لبيان.

مسلسل «الصندوق» من تأليف مصطفى صقر وإخراج مروان عبدالمنعم، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والغموض والتشويق حول مجموعة جرائم يجرى الكشف عنها داخل صندوق.

- بالفيديو: تارا عماد بشكل مختلف وجريء في «سوتس بالعربي»

وتواصل تارا عماد من خلال مسلسل «الصندوق» ظهورها في موسم الدراما التلفزيونية برمضان، إذا قدمت العام 2022 مسلسل «سوتس بالعربي» مع الفنانين آسر ياسين وأحمد داوود ومن إخراج عصام عبدالحميد، وفي موسم رمضان 2021 شاركت في مسلسلي «موسى» مع الفنان محمد رمضان ومن إخراج محمد سلامة، و«ضد الكسر» مع الفنانة نيللي كريم ومن إخراج أحمد خالد، وفي موسم رمضان 2020 شاركت تارا في بطولة مسلسل «ونحب تاني ليه؟» مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

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