جورج كلوني يدعم برنامجا سينمائيا للطلاب الفقراء

القاهرة - بوابة الوسط

تتناقش جاساراي خواريس مع زملائها في العناصر الضرورية لنجاح أي دعاية، من الموسيقى وصولاً إلى طريقة التصوير وكيفية إبراز الشخصيات... فالتلميذة «14 سنة» ستبتكر إعلاناً وتعرضه أمام طلاب صفّها.

وتأمل خواريس في أن تبدأ بعد سنوات قليلة العمل في المجال السينمائي، بفضل برنامج أطلقته إحدى مدارس لوس أنجليس بدعم من الممثل جورج كلوني يرمي إلى تدريب التلاميذ المتأتّين من فئات فقيرة على دخول سوق العمل الخاص بعالم السينما، وفق «فرانس برس».

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وفي حديثه، تقول المراهقة من صفّها المزيّن بأغراض مرتبطة بالأعمال السينمائية بينها ملصقات أفلام وكرسي إخراج «أنا سعيدة جداً لأنني أتعلّم كيفية صنع الأفلام (...) وكتابة السيناريوهات».

ويتحدر 90% من طلاب مدرستها «رويال ليرنينغ سنتر» من أميركا اللاتينية، فيما تتأتى غالبيتهم من أسر فقيرة. ويرى هؤلاء أنّ عالم هوليوود وجادته المليئة بالنجوم، الواقعة على بعد بضعة كيلومترات فقط من المدرسة، لا يزالان صعبي المنال.

تدريب متخصص في المجال السينمائي للتلاميذ

لكنّ المدرسة أطلقت في سبتمبر تدريباً متخصصاً في المجال السينمائي للتلاميذ من الصف الأساسي التاسع حتى الثانوي الثالث، مدعوماً من النجم جورج كلوني وممثلين آخرين بينهم إيفا لونغوريا ودون تشيدل، بالإضافة إلى شركات إنتاج منها «وارنر براذرز» و«باراماونت» و«ديزني»، في خطوة ترمي إلى المساعدة في تمويل المشروع.

ويرمي البرنامج إلى استهداف النقص في التنويع لناحية الأصول والأعراق في المجال السينمائي الأميركي والذي غالباً ما يلقى انتقاداً خلال حفلات توزيع جوائز الأوسكار.

وقال كلوني في بيان «ينبغي العمل باكراً على الفئات الشابة» حتى تُحلّ المشكلة، مضيفاً «يجب ابتكار برامج في المدارس الثانوية تعلّم الشباب تقنيات التصوير الفوتوغرافي وتوليف المشاهد، إضافة إلى كل ما يتعلّق بالمؤثرات البصرية والصوتية ومختلف المجالات الوظيفية التي يوفرها قطاع السينما».

وفي صف جاساراي، تشير الملصقات المعلّقة على الجدران إلى ثمانين مهنة تُمارَس في عالم السينما، بينها تنسيق الملابس والتخصص في الإضاءة.

لم يكن لدي فكرة عن هذا التنوّع

وتقول الشابة متنهدةً «لم يكن لدي أدنى فكرة عن وجود هذا التنوّع في المهن بالسينما، إذ كنت أركّز فقط على المخرجين والممثلين». وكانت جاساراي تخطط أساساً للعمل في مجال التحريك، لكن بدأت تراودها فكرة العمل في كتابة السيناريو.

وفي كلمة له خلال إطلاق البرنامج في سبتمبر، أشار جورج كلوني إلى أنّ «قطاع السينما في الولايات المتحدة يضم 65 ألف وظيفة تقنية»، غير معروفة إلى حد كبير.

ومنذ أن باتت هوليوود تدرك مسألة نقص التنويع فيها عقب الجدل الذي أثارته حملة «أوسكارز سو وايت (#OscarsSoWhite) عام 2015»، ازداد التطرق إلى موضوع تمثيل الأقليات على الشاشة.

واتخذت أكاديمية فنون السينما وعلومها التي تمنح جوائز الأوسكار قراراً بضم أعضاء متحدرين من أصول مختلفة، وبالتنويع أيضاً في لوائح الترشيحات. وهذا العام، يرى كثيرون في نيل فيلم «إفريثينغ إفريوير اول آت وانس» الذي يضم ممثلين آسيويين كثراً، 11 ترشيحاً، مؤشراً على التقدّم في هذا الخصوص.

إلا أنّ العاملين في الكواليس، لا يزال اختيارهم محصوراً بذوي البشرة البيضاء. فهذه الوظائف التي تحتكرها النقابات وتوفر أجوراً مرتفعة، يصعب تولّيها من دون أي وساطة.

وتقول بريتاني هيلغرز التي تدرّس أساسيات السينما للطلاب وتعمل منذ 12 سنة في مجال كتابة السيناريو «هناك مشكلة فعلية في مسألة التنويع وبخاصة في أطقم عمل الأفلام».

وفي إحدى الدراسات القليلة عن هذا الموضوع، قامت كلية أننبرغ للتواصل والصحافة في جامعة جنوب كاليفورنيا بدراسة أطقم عمل 300 فيلم بين عامي 2016 و2018. وأتت النتيجة أنّ 80% من العاملين في توليف المشاهد (مونتاج) هم من الرجال البيض، فيما لم تتعد نسبة المسؤولات عن تنسيق الملابس المتحدرات من الأقليات الـ14%.

ولإحداث تغيير في هذا الخصوص، تعوّل المدرسة على النقابات وشركات الإنتاج الشريكة لها لتأمين تدريبات ووظائف للتلاميذ. وبعد عام من التخصص العام في القطاع السينمائي، يبدأ كل تلميذ بالتخصص تدريجياً في المجال الذي يودّ العمل فيه.

توليف المشاهد

وتقول هيلغرز إنّ «الراغبين في العمل بمجال توليف المشاهد، سيتعلّمون كيفية استخدام البرنامج الذي يستعمله المتخصصون»، مشددةً على فكرة توظيف من سيتخرّجون مستقبلاً.

وتعتبر مديرة المدرسة بلانكا كروز أنّه في قطاع يفتقر إلى الوجوه الجديدة، «من المهم أن يبدأ العمل على التلاميذ وعدم الانتظار كي يصلوا إلى مرحلة التخصص الجامعي، لأنّ ليس الطلاب جميعهم مُتاحة أمامهم فرص الوصول إلى هذه المرحلة».

ويقول التلميذ ديفيد فلوريس الذي بات يُدرك كيفية استخدام الميكروفون الخاص بتصوير الأفلام وبرنامج توليف المشاهد إنّ هذا التدريب منحه «دفعة كبيرة».

ويتابع «بعيداً عن المعلومات التقنية التي اكتسبتها، علمتني المدرسة كيف أنشئ شبكة علاقات، وهو ما يحمل أهمية كبيرة»، مضيفاً «أصبحت أرى لنفسي مساراً في هذا المجال».

وتأمل كروز في أن تعتمد مدارس أخرى في لوس أنجليس هذا البرنامج، في حال ثَبُت نجاحه. أما جورج كلوني، فيطمح لنقله إلى مدن أخرى كنيويورك وشيكاغو وأتلانتا.