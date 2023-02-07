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جورج كلوني سيخرج النسخة الأميركية من «لو بورو دي ليجاند»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 02:01 مساء
جورج كلوني سيخرج النسخة الأميركية من «لو بورو دي ليجاند»
جورج وأمل كلوني في لوس أنجليس، 15 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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سيتولى النجم جورج كلوني إخراج النسخة الأميركية من مسلسل «لو بورو دي ليجاند» الفرنسي الذي سيحمل عنوان «ذي ديبارتمنت»، على ما أعلنت، الإثنين، قناة «شو تايم» الأميركية المدفوعة وشركتا إنتاج المسلسل الأصلي الفرنسيتان.

وأشارت «توب» و«فيديراسيون ستوديو»، وهما الجهتان المشاركتان في إنتاج المسلسل، في بيان، إلى أن «مسلسل الإثارة سيتم تكييفه مع عالم أجهزة الاستخبارات الأميركية، وستتمحور قصته حول الأحداث الجيوسياسية الراهنة، مع الاعتماد بصورة كبيرة على شهادات لعملاء سابقين في وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)». ومن المقرر إنتاج العمل العام 2023، وفق «فرانس برس».

وسيكون جورج كلوني كذلك أحد المشاركين في إنتاج المسلسل بالولايات المتحدة.

وقال غيوم بوميه من «فيديراسيون ستوديو» في البيان: «ليس هناك أفضل من جورج كلوني و(شو تايم) لإنجاز النسخة الأميركية من (لو بورو دي ليجاند)».

وأضاف «إن الشغف والطموح اللذين نتشاركهما مع هاتين الجهتين في المسلسل بالإضافة إلى قوة (شو تايم)، ستخرج (ذي ديبارتمنت) إلى الجمهور العالمي بصورة مذهلة».

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ولم تجر الإشارة إلى أي معلومات بشأن توزيع المسلسل في الولايات المتحدة.

وبيع المسلسل الفرنسي من إنتاج شبكة «كانال +» في أكثر من مئة بلد، فيما لاقى إشادة من أجهزة الاستخبارات الفرنسية، بسبب تطابقه مع الواقع.

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