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افتتاح معرض صور إليزابيث الثانية برفقة كلابها الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 03:50 مساء
افتتاح معرض صور إليزابيث الثانية برفقة كلابها الأربعاء
كلبا الملكة «ميوك» و«ساندي» على مدخل قلعة «وندسور» برفقة حارسين لدى مرور موكب تشييع الملكة مغادرا لندن، 19 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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بعد ستة أشهر على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، يُفتتح، الأربعاء، في لندن معرض مخصص للكلاب التي كانت تقتنيها الملكة، يضم صورا لإليزابيث الثانية مع حيواناتها المفضلة.

ويحوي المعرض المُقام في متحف «والاس كولّكشن» بعنوان «ذي كوين آند هور كورغيز»، تسع صور التقطت كل منها في مرحلة معيّنة من حياة الملكة البريطانية، وتُظهر العلاقة المميزة التي تجمعها بحيواناتها.

وقال أمين المعرض كزايفيير براي لوكالة «فرانس برس»، «إن المعرض صغير، لكنّه مذهل لأنه يضم تسع صور للملكة مع كلابها».

واقتنت الملكة مدى حياتها نحو ثلاثين كلبا، مع تفضيلها سلالة «بيمبروك»، إضافة إلى «دورغي»، وهو تزاوج بين سلالتي كورغي وداشهند.

وتظهر الصور التسع التي اختيرت من بين أكثر من 5 آلاف صورة لقطات عفوية وأخرى رسمية. وتعود أقدم صورة في المجموعة إلى يوليو 1936 وتظهر فيها إليزابيث حين كانت تبلغ 10 سنوات، وهي تلعب مع كلبين في لندن، هما «جاين» و«دوكي».

وأشار براي إلى أن «المعرض يوفر منظورا مختلفا عن الملكة، من خلال إبراز العلاقة المميزة التي كانت تجمعها بكلابها».

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وتُظهر إحدى الصور المعروضة والمُلتقطة في 19 سبتمبر 2022، كلبين للملكة من نوع كورغي، هما «ميوك» و«ساندي»، على مدخل قلعة وندسور برفقة حارسين لدى مرور موكب تشييع الملكة مغادرا لندن بعد وداع تاريخي.

وتبنّى الأمير أندرو، وهو الابن الأصغر للملكة التي توفيت في الثامن من سبتمبر عن 96 عاما، هذين الكلبين.

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