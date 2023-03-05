بالفيديو: «كزبرة» يطرح أحدث ألبوماته «كازابلانكا»

القاهرة - بوابة الوسط

طرح مطرب المهرجانات المصري أحمد خالد الشهير بـ«كزبرة» أحدث ألبوماته، بعنوان «كازابلانكا»، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

«كازابلانكا» ميني ألبوم يتكون من أربع أغنيات، وهي «كازابلانكا» التي عبارة عن ديو يجمع بين كزبرة والمطرب أحمد موزة، و«ماشي» الذي يجمع بين كزبرة وأردني ودودج، و«بس بابا» الذي يجمع بين كزبرة وتربو ودودج، و«يا هوا» ديو بين كزبرة وعلي سمارة، وتفاعل جمهور السوشيال ميديا مع الألبوم فور طرحه.

يشار إلى أن «كزبرة» انتهي أخيرا من تصوير فيلم «الحريفة» في أولى تجاربه بعالم التمثيل، والذي يشارك في بطولته مع عدد كبير من الممثلين الشباب، منهم نور النبوي وخالد الذهبي ونور إيهاب، وضيف شرف فيلم كابتن أحمد حسام ميدو وغيرهم، من تأليف إياد صالح، وإنتاج طارق الجنايني، وإخراج رؤوف السيد.