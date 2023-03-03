أكثر من 44 مليون دولار لإحدى لوحات لكاندينسكي

القاهرة - بوابة الوسط

شهد مزاد أقيم مساء الأربعاء، في لندن، بيع لوحة «مورناو ميت كيرشي 2» من روائع الرسام الروسي فاسيلي كاندينسكي، لقاء 44.7 مليون دولار، وهو رقم قياسي لأسعار أعماله وفق دار «سوذبيز».

وأوضحت الدار أن «الأعمال الأولى لكاندينسكي نادرا ما تُطرح للبيع في السوق، إذ إن القسم الأكبر منها موجود في المجموعات الكبرى العائدة إلى متاحف في مختلف أنحاء العالم».

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ويبلغ مقاس اللوحة مترا بمتر، وهي تمثل قرية مورناو الألمانية، ورسمها كاندينسكي العام 1910 في مرحلة من حياة شهدت تحوله إلى الأسلوب التجريدي، وفق «فرانس برس».

وكانت هذه اللوحة التي رسمها كاندينسكي عام 1910 تزين في عشرينات القرن الفائت غرفة طعام جوانا مارغريتي وسيغبرت شتيرن اللذين كانا يملكان شركة نسيج مزدهرة، وكانا ناشطين في الحياة الثقافية في برلين وتربطهما صداقة بالكاتبين توماس مان وفرانز كافكا والعالم ألبرت أينشتاين.

الهرب من ألمانيا

وتوفي شتيرن لأسباب طبيعية العام 1935، في حين اضطرت زوجته جوانا مارغريتي، للهرب من ألمانيا قبل أن تقضي في مايو 1944 في معتقل أوشفيتز، نتيجة الإبادة النازية لليهود.

ولم يرصد وجود اللوحة إلا قبل نحو عشر سنوات في متحف بمدينة أيندهوفن الهولندية، كانت موجودة فيه منذ العام 1951. وأعيدت العام الماضي إلى ورثة شتيرن الذين سيتقاسم 13 منهم مازالوا على قيد الحياة عائدات بيعها في المزاد.

لوحة طولها أربعة أمتار

وعرضت للبيع أيضا في المزاد نفسه لوحة طولها أربعة أمتار للفنان إدفارد مونك بعنوان «رقص على الشاطئ» (1906) كانت مخبأة في النرويج لحمايتها من النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، وأعيدت أخيرا بموجب اتفاق. وبيعت اللوحة بنحو 20.2 مليون دولار.

كذلك شمل المزاد لوحة بعنوان «كومبلكس» (1912) للرسام التشيكي فرانتيشيك كوبكا، كان يملكها الممثل شون كونري. وبيع هذا العمل لقاء 5.5 ملايين دولار، ويعود ريع هذه اللوحة إلى مؤسسة كونري التي تنشط في اسكتلندا وجزر الباهاما.