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خبر سار لعشاق «سيد الخواتم»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 05:16 مساء
خبر سار لعشاق «سيد الخواتم»
المخرج بيتر جاكسون في صورة من الأرشيف (أ ف ب)
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أعلنت شركة «وارنر براذرز» أنه يجري التحضير حالياً، لأجزاء جديدة من أفلام «ذي لورد أوف ذي رينغز» («سيد الخواتم»).

وسبق أن أنتجت «وارنر براذرز» الثلاثية الضاربة من هذه السلسلة، للمخرج بيتر جاكسون.

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وأعلن رئيس شركة «وارنر براذرز ديسكفري» ديفيد زاسلاف، خلال دعوة للمستثمرين عن توقيع اتفاقية لإنتاج أفلام عدة جديدة من هذه الأعمال المقتبسة من الرواية الشهيرة للكاتب جون رونالد تولكين، وفق «فرانس برس».

وقال زاسلاف إن «سيد الخواتم هي من أعظم الامتيازات السينمائية على الإطلاق، نحن متشوقون للغاية للأجزاء الجديدة».

 المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون
وأوضح المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون في بيان أنه «على اطلاع بكل مراحل الإنتاج». ولم ترد تفاصيل عن محتوى الأفلام أو الجدول الزمني لإصدارها.

وبثت شبكة أمازون المنافسة عام 2022 الموسم الأول (من بين خمسة متوقعة) من سلسلة مقتبسة أيضاً من عالم تولكين، بعنوان «ذي لورد أوف ذي رينغز: ذي رينغز أوف باور».

بعد النجاح الكبير لدى النقاد والجماهير لأفلام بيتر جاكسون في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، حققت ثلاثية «ذي هوبيت» أيضاً نجاحاً في شباك التذاكر، رغم عدم الحماسة من بعض النقاد تجاهها.

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