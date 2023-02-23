  • Alwasat News
Atwasat

سعد لمجرد ينفي اغتصاب الشابة الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 02:39 مساء
سعد لمجرد ينفي اغتصاب الشابة الفرنسية
سعد لمجرد خلال مهرجان «قرطاج الدولي» في تونس، 31 يوليو 2016 (أ ف ب)
alwasat radio

نفى المغني المغربي سعد لمجرد، الأربعاء، أمام محكمة الجنايات في باريس أن يكون اقد غتصب الشابة الفرنسية لورا ب، أو أقام علاقة جنسية معها، ردا على اتهاماتها له بأنه اغتصبها وضربها في غرفة أحد الفنادق.

وروى النجم الغنائي المعروف في العالم العربي تفاصيل ما حصل عند لقائه الشابة في أكتوبر 2016، وفق «فرانس برس».

وتطابقت روايته في البداية مع رواية لورا، الثلاثاء، ومفادها أن اللقاء بينهما حصل بملهى ليلي فخم في العاصمة الفرنسية، ثم انتقلا إلى غرفته في الفندق.

وتحدث لمجرد عما حصل في سيارة الأجرة فقال «أمسك أحدنا بيد الآخر، وامتدحت جمالها». وأضاف «تعانقنا، ولم يكن عناق أصدقاء (...) كان أحدنا معجبا بالآخر. لم يكن الأمر جسديا فحسب، بل أحببت شخصيتها رغم أننا لم نكن تحدثنا سوى ساعتين».

وفي الغرفة، رقصا وتحادثا، ثم قالت له «آسفة، لم أكن أستطيع تقبيلك أمام الجميع». واعتبر لمجرد كلامها «إشارة»، فانحنى وقبّلها «قبلة طويلة». وعند هذه النقطة، يبدأ الاختلاف بين الروايتين. فلورا ب قالت أمام المحكمة، الثلاثاء، «لقد رقصنا وسمعنا الموسيقى وتبادلنا أحاديث متنوعة»، ثم «تبادلنا القبلات. وفجأة، ضربني على رأسي». وأمرها المغني حينها بخلع قميصها، فانصاعت له «مرعوبة»، على ما قالت باكية.

وواصلت لورا ب روايتها، مشيرة إلى أنها لم تقوَ على كبح جماح سعد لمجرد الذي لكمها ثم اغتصبها قبل أن تنجح في صدّه من خلال «عضه في أسفل الظهر ولكمه»، وتغادر الغرفة واضعة حدا لهذا «الكابوس».

سوء فهم
أما لمجرد الذي يواجه تهم اغتصاب أخرى مشابهة جدا في المغرب والولايات المتحدة وفرنسا يرفض التحدث عنها، فروى أنهما كانا يخلعان ملابسهما عندما شعر «بخدش مؤلم جدا» على ظهره. وأضاف «فعلت شيئا ندمت عليه، دفعتها على وجهها بوحشية. لقد كان رد فعل لا إراديا، لست فخورا به»، مذكرا بأنه كان قد شرب كحولا وتعاطى الكوكايين. وتابع «ما كان ينبغي أن أفعل ذلك، فالرجل الحقيقي لا يفعل ذلك».

- في أول يوم من محاكمته.. لمجرد يشدد على احترامه الكبير للنساء

- كواليس محاكمة سعد لمجرد في باريس.. حضر بصحبة مترجمة والمُدعية تجهش بالبكاء

ثم خاطب القاضية، قائلا «حضرة الرئيسة، أقولها اليوم وسأقولها حتى الرمق الأخير: أنا، سعد لمجرد، لم أمارس الجنس إطلاقا مع لورا ب بأي طريقة».

ومن دون أن يستدير، توجه إلى لورا، قائلا «آسف لرد الفعل العنيف هذا، لم أكن أريد أن أجعلك تبكين».
وأضاف المغني الذي حصد مئات الملايين من المشاهدات على «يوتيوب» باكيا «في المقابل، مستقبلي وعائلتي وحياتي وسمعتي.. كلانا في موقف سيئ. أحاول أن أبتسم، وأصنع مقاطع فيديو، لكنني لا أشعر بالابتسام».

وسألته القاضية فريديريك ألين أكثر من مرة هل استفسر من لورا «لماذا تصرفت على هذا النحو» ما دام الأمر «سوء فهم». وأجاب لمجرد: «لا أقول إنها كذبت، بل أقول إنها وقعت في خطأ ربما». ويصدر الحكم في القضية، الجمعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الصداقة والتعاون في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الصداقة والتعاون في «دورينا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة المدينة والخمس في «دورينا» «مسجلة»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة المدينة والخمس في «دورينا» «مسجلة»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي في «دورينا»
كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!

كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!
الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل دقيقتين خلال الحمل أو أثناء الولادة

الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل دقيقتين خلال الحمل أو أثناء الولادة
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)

بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير ...
محمد الأنصاري يحاضر عن الوجود الأندلسي في ليبيا

محمد الأنصاري يحاضر عن الوجود الأندلسي في ليبيا
فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق

فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
المبعوث الروسي بالأمم المتحدة: الغرب مستعد لـ«إغراق العالم» لهزيمة موسكو

المبعوث الروسي بالأمم المتحدة: الغرب مستعد لـ«إغراق العالم» لهزيمة موسكو
الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة

الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة
مدرب برشلونة: عودة ميسي تعتمد عليه وأبواب برشلونة مفتوحة أمامه

مدرب برشلونة: عودة ميسي تعتمد عليه وأبواب برشلونة مفتوحة أمامه
لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول

لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول
«طالبان» تطالب واشنطن بإعادة أصول أفغانية بمليارات الدولارات بعد حكم قضائي أميركي

«طالبان» تطالب واشنطن بإعادة أصول أفغانية بمليارات الدولارات بعد حكم قضائي ...
أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من النزاع

أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من النزاع
شاهد.. «هذا المساء» يحاور الشريف الوافي عن أبرز المستجدات وإفادة باتيلي المرتقبة

شاهد.. «هذا المساء» يحاور الشريف الوافي عن أبرز المستجدات وإفادة باتيلي المرتقبة
رئيسا دولتين «توسطا» لإطلاق عبدالله منصور

رئيسا دولتين «توسطا» لإطلاق عبدالله منصور
محامي اتحاد الكرة لـ«بوابة الوسط»: وقف حكم محكمة جنوب طرابلس لصالح الشلماني

محامي اتحاد الكرة لـ«بوابة الوسط»: وقف حكم محكمة جنوب طرابلس لصالح الشلماني
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الجونة السينمائي» يعلن موعد إقامة دورته السادسة
«الجونة السينمائي» يعلن موعد إقامة دورته السادسة
الولايات المتّحدة تعيد إلى اليمن 77 قطعة أثرية منهوبة
الولايات المتّحدة تعيد إلى اليمن 77 قطعة أثرية منهوبة
باسل الزارو يواصل تصوير «أسيل» في الفيوم
باسل الزارو يواصل تصوير «أسيل» في الفيوم
الحبس 60 عاما لقاتل مغني الراب نيبسي هاسل
الحبس 60 عاما لقاتل مغني الراب نيبسي هاسل
محمد الأنصاري يحاضر عن الوجود الأندلسي في ليبيا
محمد الأنصاري يحاضر عن الوجود الأندلسي في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير......
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير ......
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز...
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو...
الفنانة سلمى شريف والعلاج بالفن
الفنانة سلمى شريف والعلاج بالفن...
المزيد
مها نصار تتزوج شقيق أمير كرارة في «سوق الكانتو»
مها نصار تتزوج شقيق أمير كرارة في «سوق الكانتو»...
سعد لمجرد ينفي اغتصاب الشابة الفرنسية
سعد لمجرد ينفي اغتصاب الشابة الفرنسية...
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت......
محمد الأنصاري يحاضر عن الوجود الأندلسي في ليبيا
محمد الأنصاري يحاضر عن الوجود الأندلسي في ليبيا...
الحبس 60 عاما لقاتل مغني الراب نيبسي هاسل
الحبس 60 عاما لقاتل مغني الراب نيبسي هاسل...
المزيد