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كواليس محاكمة سعد لمجرد في باريس.. حضر بصحبة مترجمة والمُدعية تجهش بالبكاء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 04:32 مساء
كواليس محاكمة سعد لمجرد في باريس.. حضر بصحبة مترجمة والمُدعية تجهش بالبكاء
انطلاق محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في باريس (الإنترنت)
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شهدت باريس، الإثنين، انطلاق محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد، المتهم بضرب شابة واغتصابها في أحد الفنادق سنة 2016.

ويمثل المغني «37 عاما»، حراً أمام محكمة الجنايات في باريس، وجلس في الصف الأمامي داخل قاعة المحكمة ببزة سوداء وقميص أبيض، وبجانبه مترجمة.

وجلست المدعية في القضية لورا ب. على مقعد في الجانب الآخر من صالة المحاكمة. وأجهشت بالبكاء لدى رؤيتها المغني، وفق «فرانس برس».

- في باريس.. انطلاق محاكمة سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب الاثنين

وعندما وقف سعد لمجرد للتعريف بهويته ومهنته كـ«فنان» أمام قوس المحكمة، أشاحت المدعية بنظرها نحو الأرض.

وتعود الوقائع التي أبلغت عنها لورا ب. إلى أكتوبر 2016 حين كانت الشابة تبلغ عشرين عاماً. وتشير لورا إلى أنّها تبعت لمجرّد وصديقين له إلى إحدى السهرات بعدما كانا التقيا داخل ملهى ليلي. وفي نهاية الأمسية التي جرى فيها تناول كمية كبيرة من الكحول والكوكايين، رافقت لمجرد إلى الفندق الذي كان ينزل فيه في جادة الشانزليزيه.

وداخل الغرفة، شرب لمجرد ولورا الشمبانيا ورقصا وتبادلا القبل. ثم حاول لمجرد الاقتراب منها لكنّها ابتعدت، بحسب ما روت للمحققين. وقالت إنه أمسكها من شعرها ثم استلقى فوقها واعتدى عليها جنسياً فيما كانت عاجزة عن صدّه.

وأشارت للمحققين إلى أنّ لمجرد وجّه لكمة لها حين حاولت صدّه، ثمّ اغتصبها فيما كانت تدفعه عنها وتعضّه وتخدشه، قبل أن يضربها مرة جديدة.

وأوضحت أنّها تمكنت من الإفلات منه وأخبرته أنها ستتقدم بشكوى ضده، ليعرض عليها مبلغاً من المال وسواراً مقابل التزامها الصمت، على حد قولها، قبل أن يدفعها مرة جديدة نحو السرير ويعتدي عليها.

تبكي وتشعر بالرعب
وكان موظفو الفندق أفادوا بأنّ امرأة شابة كانت ترتدي قميصاً ممزقاً لجأت إليهم وهي «تبكي وتشعر بالرعب»، وبأنهم أوقفوا رجلاً مخموراً كان يطاردها.

وأشار أحد عناصر الأمن إلى أنّ لمجرد قال حينها، مع ابتسامة، تنطوي على تعجرف «لا دليل».

وأودع لمجرد السجن إثر ذلك قبل إطلاق سراحه في أبريل 2017 مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته. ثم سُجن عام 2018 لفترة وجيزة بعدما وُجهت له تهمة اغتصاب شابة أخرى في مدينة سان تروبيه الفرنسية.

وفي موضع آخر في الملف القضائي عينه، وُجهت إلى المغني تهمة الاغتصاب في أبريل 2017 على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية تؤكد فيها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على يد المغني في الدار البيضاء العام 2015.

ومن المقرر أن تستمر محاكمة لمجرد في باريس، حتى الجمعة.

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