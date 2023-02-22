ستيفن سبيلبرغ يحضر مسلسلا عن نابليون

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ أنه يعمل على مسلسل تلفزيوني مقتبس من سيناريو أصلي للمخرج الراحل ستانلي كوبريك عن الإمبراطور الفرنسي نابليون، في مشروع بدأ التحضير له قبل سنوات.

وقال سبيلبرغ بمؤتمر صحفي في برلين: «نحن بصدد التحضير لإنتاج ضخم» لمسلسل من سبع حلقات لحساب قناة «إتش بي أو» الأميركية، بالاستناد إلى هذا النص المكتوب العام 1961، وفق «فرانس برس».

وسبق أن ذكر سبيلبرغ قبل عشر سنوات أنه كان يطور هذا السيناريو لمسلسل قصير من كتابة كوبريك، مخرج «2001: إيه سبايس أوديسي» و«إيه كلوكوورك أورنج»، والذي ألهمه في فيلم «إيه آي: أرتيفيشل إنتلجنس» العام 2001.

ولم يكمل كوبريك، الذي توفي العام 1999، أبدا مشروعه الخاص بسيرة نابليون.

وتسلم ستيفن سبيلبرغ، الثلاثاء، جائزة الدب الذهبي الفخرية من مهرجان «برلين السينمائي» عن مجمل أعماله التي غيرت تاريخ السينما، من «جوز» إلى «إي تي» مرورا بـ«تشيندلرز ليست».

ولادة طفل

كذلك، استرجع مراحل تصوير فيلمه الأخير «ذي فايبلمانز» (The Fabelmans) المستوحى من سيرته الذاتية والذي يروي فيه قصة طفل يحاول التكيف مع انفصال والديه وينمّي بالموازاة شغفا بالسينما.

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وقال سبيلبرغ: «كان يجب سرد قصة فيها الكثير من اللحظات المضحكة، ولكن أيضا الكثير من المشاهد المؤلمة. مجرد إعادة إنشاء هذه المشاهد كان صعبا للغاية». وأضاف «كنت أرغب دائما في سرد قصة والدتي وأبي وأختي، وهذا النوع من الصراع بين الفن والأسرة. لطالما راودتني هذه الفكرة طوال حياتي، وقد رافقتني في كل أعمالي، كل أفلامي شخصية، والكثير منها يتمحور على العائلة، لكن لا شيء منها يضاهي بطابعه الشخصي فيلم (ذي فايبلمانز)».

وقال سبيلبرغ (76 عاما)، إنه «لا يزال متحمسا للغاية» للسينما، لافتا إلى أن إيجاد قصة لتصويرها سينمائيا «يتفوق على كل شيء آخر في حياتي، باستثناء ربما ولادة طفل».