  • Alwasat News
Atwasat

قضية «راست»: إسقاط تهمة «الظروف المشددة» عن أليك بالدوين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 01:25 مساء
قضية «راست»: إسقاط تهمة «الظروف المشددة» عن أليك بالدوين
الممثل الأميركي أليك بالدوين في نيويورك، 22 يونيو 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

أسقط المدعون العامون المسؤولون عن التحقيق في قضية مقتل مسؤولة في فيلم «راست» العام 2021 بطلقة عرضية من مسدس كان يستخدمه أليك بالدوين، تهمة «الظروف المشددة» المرتبطة باستخدام السلاح التي كانت موجهة إلى الممثل الأميركي.

وحصلت الحادثة في 21 أكتوبر 2021، في موقع تصوير «راست» داخل مزرعة في سانتا بولاية نيو مكسيكو، عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يُفترض أنه يحوي طلقات خلبية، لكن مقذوفة حيّة أصابت مديرة التصوير (42 عاما) هالينا هاتشنز أدت إلى مقتلها، فيما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح، وفق «فرانس برس».

- «مقتل هالينا هاتشنز»: بالدوين يتّهم المدّعين العامين بارتكاب «خطأ قانوني»

ووجه القضاء الجزائي في ولاية نيو مكسيكو أخيرا إلى بالدوين تهمة القتل غير العمد في القضية، وقد تصل عقوبتها إلى السَجن 18 شهرا، وكذلك حال المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد.

وكان الممثل (64 عاما) يواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات في حال إدانته بما يُسمّى «ظروف مشددة» مرتبطة باستخدامه السلاح.

إلا أن وكلاء الدفاع عنه اعتبروا أن تهمة «الظروف المشددة» لم تكن مذكورة في قانون «نيو مكسيكو» وقت تسجيل الحادثة، وينبغي تاليا إسقاطها.

وأسقط المدعون العامون أخيرا هذه التهمة «لتفادي إضاعة الوقت»، على حد قولهم.

دعوى مدنية
ويواجه بالدوين أيضا دعوى مدنية رفعها عليه والدا الضحية الأوكرانيان وشقيقتها، على ما أعلنت محامية العائلة الخميس.

ودأب الممثل الذي حظي بشهرة كبيرة بعد مشاركته في مسلسل «30 روك»، على التأكيد أنه لم يكن يعلم أن المسدس محشو بذخيرة حقيقية، إذ قيل له إنه آمن. وأكد بالدوين باستمرار أنه لم يضغط على الزناد، وهو ما يشكك فيه خبراء كثيرون.

وأحدث هذا الحادثة صدمة كبيرة في هوليوود، وكان له وقع قوي جدا داخل الولايات المتحدة وخارجها، وأدى إلى تصاعد الدعوات المطالبة بمنع وجود أي أسلحة نارية في مواقع التصوير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - أزمة ليبيا

كاريكاتير حليم - أزمة ليبيا
خطابان مرتقبان لبايدن وبوتين يحملان رؤى متعارضة بشأن النزاع في أوكرانيا

خطابان مرتقبان لبايدن وبوتين يحملان رؤى متعارضة بشأن النزاع في أوكرانيا
الصين: النزاع في أوكرانيا يخرج عن السيطرة.. وسنعمل على تعزيز الحوار

الصين: النزاع في أوكرانيا يخرج عن السيطرة.. وسنعمل على تعزيز الحوار
مديرية أمن بنغازي تكتب نهاية «كشك الحاوي» للمخدرات وتلقى القبض على «برعي»

مديرية أمن بنغازي تكتب نهاية «كشك الحاوي» للمخدرات وتلقى القبض على «برعي»
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 درجات

معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 ...
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين

زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
«مجلس الأمن» يعتبر المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام السلام

«مجلس الأمن» يعتبر المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام السلام
تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي

تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي
الإمارات وإسرائيل تكشفان عن سفينة عسكرية مشتركة في أبوظبي

الإمارات وإسرائيل تكشفان عن سفينة عسكرية مشتركة في أبوظبي
التحدي × الصقور.. الاتحاد المصراتي × السويحلي في ضربة بداية الأسبوع الثاني من إياب الدوري الليبي

التحدي × الصقور.. الاتحاد المصراتي × السويحلي في ضربة بداية الأسبوع الثاني من ...
أغلى ولاعة في العالم

أغلى ولاعة في العالم
بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية

بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس

بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
العلامة الزرقاء على «فيسبوك» و«إنستغرام» باشتراك شهري للأفراد

العلامة الزرقاء على «فيسبوك» و«إنستغرام» باشتراك شهري للأفراد
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع

الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع
«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023

«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023
شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا

شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا
«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري

«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
فيلم «آنت-مان» يتصدر شباك التذاكر
فيلم «آنت-مان» يتصدر شباك التذاكر
كواليس محاكمة سعد لمجرد في باريس.. حضر بصحبة مترجمة والمُدعية تجهش بالبكاء
كواليس محاكمة سعد لمجرد في باريس.. حضر بصحبة مترجمة والمُدعية ...
أنسي أبوسيف يتحدث عن كيفية توظيف الديكور دراميا
أنسي أبوسيف يتحدث عن كيفية توظيف الديكور دراميا
رحيل المخرج الفرنسي ميشال دوفيل عن 91 عاما
رحيل المخرج الفرنسي ميشال دوفيل عن 91 عاما
«الإسكندرية للفيلم القصير»: لجنة التحكيم الدولية تنتهي من أعمالها
«الإسكندرية للفيلم القصير»: لجنة التحكيم الدولية تنتهي من أعمالها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير......
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير ......
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز...
ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده
ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده...
تازر يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»
تازر يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»...
المزيد
«الإسكندرية للفيلم القصير»: تكريم سامي حلمي.. و«هيباتيا» لمحمد مصطفى
«الإسكندرية للفيلم القصير»: تكريم سامي حلمي.. و«هيباتيا» ......
قضية «راست»: إسقاط تهمة «الظروف المشددة» عن أليك بالدوين
قضية «راست»: إسقاط تهمة «الظروف المشددة» عن أليك بالدوين...
في أول يوم من محاكمته.. لمجرد يشدد على احترامه الكبير للنساء
في أول يوم من محاكمته.. لمجرد يشدد على احترامه الكبير للنساء...
«الإسكندرية للفيلم القصير»: لجنة التحكيم الدولية تنتهي من أعمالها
«الإسكندرية للفيلم القصير»: لجنة التحكيم الدولية تنتهي من ......
رحيل المخرج الفرنسي ميشال دوفيل عن 91 عاما
رحيل المخرج الفرنسي ميشال دوفيل عن 91 عاما...
المزيد