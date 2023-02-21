قضية «راست»: إسقاط تهمة «الظروف المشددة» عن أليك بالدوين

القاهرة - بوابة الوسط

أسقط المدعون العامون المسؤولون عن التحقيق في قضية مقتل مسؤولة في فيلم «راست» العام 2021 بطلقة عرضية من مسدس كان يستخدمه أليك بالدوين، تهمة «الظروف المشددة» المرتبطة باستخدام السلاح التي كانت موجهة إلى الممثل الأميركي.

وحصلت الحادثة في 21 أكتوبر 2021، في موقع تصوير «راست» داخل مزرعة في سانتا بولاية نيو مكسيكو، عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يُفترض أنه يحوي طلقات خلبية، لكن مقذوفة حيّة أصابت مديرة التصوير (42 عاما) هالينا هاتشنز أدت إلى مقتلها، فيما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح، وفق «فرانس برس».

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ووجه القضاء الجزائي في ولاية نيو مكسيكو أخيرا إلى بالدوين تهمة القتل غير العمد في القضية، وقد تصل عقوبتها إلى السَجن 18 شهرا، وكذلك حال المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد.

وكان الممثل (64 عاما) يواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات في حال إدانته بما يُسمّى «ظروف مشددة» مرتبطة باستخدامه السلاح.

إلا أن وكلاء الدفاع عنه اعتبروا أن تهمة «الظروف المشددة» لم تكن مذكورة في قانون «نيو مكسيكو» وقت تسجيل الحادثة، وينبغي تاليا إسقاطها.

وأسقط المدعون العامون أخيرا هذه التهمة «لتفادي إضاعة الوقت»، على حد قولهم.

دعوى مدنية

ويواجه بالدوين أيضا دعوى مدنية رفعها عليه والدا الضحية الأوكرانيان وشقيقتها، على ما أعلنت محامية العائلة الخميس.

ودأب الممثل الذي حظي بشهرة كبيرة بعد مشاركته في مسلسل «30 روك»، على التأكيد أنه لم يكن يعلم أن المسدس محشو بذخيرة حقيقية، إذ قيل له إنه آمن. وأكد بالدوين باستمرار أنه لم يضغط على الزناد، وهو ما يشكك فيه خبراء كثيرون.

وأحدث هذا الحادثة صدمة كبيرة في هوليوود، وكان له وقع قوي جدا داخل الولايات المتحدة وخارجها، وأدى إلى تصاعد الدعوات المطالبة بمنع وجود أي أسلحة نارية في مواقع التصوير.