غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز

القاهرة - بوابة الوسط

ندد المشارك في تأسيس فرقة الروك «بينك فلويد» روجر ووترز الذي دعته روسيا للتحدث أمام مجلس الأمن، بـ«الغزو الروسي لأوكرانيا»، لكنه انتقد أيضا، الأربعاء، جهات «مستفزة» تسبب به، في تصريح أثار حفيظة السلطات الأوكرانية.

وقال ووترز في مداخلة عبر الاتصال بالفيديو: «غزو روسيا لأوكرانيا غير شرعي، وأدينه بأشد العبارات»، وفق «فرانس برس».

وأضاف الموسيقي البريطاني الذي أثار جدلا في الأشهر الأخيرة بسبب مواقفه من الحرب في أوكرانيا «ليس صحيحا أن غزو روسيا للأراضي الأوكرانية لم يكن نتيجة استفزاز من جهات أخرى، لذا أندد أيضا بالجهات المستفزة بشدة».

وأثار تصريح ووترز رد فعل من السفير الأوكراني الذي شجب ما صدر عن العضو السابق في «بينك فلويد».

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وقال سيرغي كيسليتسيا «كم من المحزن أن يراه معجبوه السابقون يوافق على أن يكون مجرد حجر في جدار التضليل والحملة الدعائية الروسية»، في إشارة إلى كلمات أغنية «بينك فلويد» الشهيرة «أنَاذر بريك إن ذي وول» (حجر آخر في الجدار). وأضاف «أنا متفاجئ من أنه لم ينفخ بالونا على شكل خنزير في القاعة اليوم، على غرار ما فعله في حفلات عدة. كيف كان سيبدو البالون هذه المرة يا ووترز؟ خنزير مع صليب معقوف ومنجل ومطرقة؟».

وكانت بلدية كراكوف في بولندا قد أعلنت أن ووترز هو شخص غير مرغوب فيه بعد مواقفه التي وُصفت بأنها متسامحة مع الحرب في أوكرانيا ودفعت إلى إلغاء حفلتين كانتا مقررتين له في المدينة البولندية.