الليبي خالد الدرسي يعلن إطلاق مشروعات فنية من القاهرة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح الشاعر الليبي خالد الدرسي فرع شركته «Ipr» الثاني بالقاهرة، حيث يوجد فرعها الرئيسي بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك وسط حضور كبير من جانب نجوم الفن والإعلام بمصر وليبيا وتونس.

تقدم قائمة ضيوف حفل الافتتاح، اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي في ليبيا، إضافة إلى النجوم يوسف الغرياني والنجم الكوميدي عيد سعيد الدرسي، والمؤلف والمنتج عبدالباسط الجارد، وفقا لبيان.

كما شهد الحفل حضور لفيف من نجوم الفن والإعلام بمصر وتونس ومنهم بشرى وسامح حسين والإعلامية التونسية عائشة، والفنان عمرو رمزي والإعلامي ممدوح موسى.

ومن جانبه، أعرب الدرسي عن سعادته البالغة بإطلاق فرع الشركة بالقاهرة عاصمة الفن المصري، مشيرا إلى أن هناك خطة إنتاجية طموحة، منها عدد من البرامج الرمضانية، إضافة إلى عدة مشروعات فنية منها مسرحية و«سيت كوم» وفيلم سينمائي، على أن يكون هناك تعاون مشترك بين نجوم مصر وليبيا في بعض الأعمال.

وأوضح أنه تعاقد مع مذيعة شهيرة لتقديم برنامج فني في رمضان، يجرى من خلاله استضافة نجوم الفن بالوطن العربي.

من حفل إطلاق الدرسي لشركته في القاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل إطلاق الدرسي لشركته في القاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل إطلاق الدرسي لشركته في القاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل إطلاق الدرسي لشركته في القاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)