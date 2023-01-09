أيمن صابر يستعد لطرح أغنيته الجديدة «ترند الجمال»

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد المطرب أيمن صابر لطرح أغنية جديده تحمل عنوان «ترند الجمال» وهي من ألحانه وكلمات عبدالرحمن هداية وتوزيع يحيى يوسف.

آخر أعمال أيمن كانت أغنية «محترفة» والتي لاقت صدى كبيرا عند كل المستمعين، وكانت من كلمات عبدالرحمن هداية وألحان محمد طارق وتوزيع يحيى يوسف وإخراج المخرج السعودي علي المؤمن في تعاون مصري - سعودي مشترك.

تخرج أيمن في كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، وبدأ العمل في مجال الصيدلة لكنه لم يتخل عن حلمه الكبير فقرر أن يمارس هوايته المفضلة ويختبر موهبته وشغفه في الغناء إلى جانب عمله.

في العام 2010 قدم أول أغانيه بعنوان «روحي معاك» وهي من ألحانه، وفي العالم التالي قدم دويتو مع صديقه حمادة سعيد بعنوان «لون ماضينا»، ثم قدم دعاء دينيا في العام 2012. أما انطلاقته الحقيقية فجاءت في 2016 بعد تعرفه على الشاعر أحمد عوض، فأصدرا معا أغنية «اتعودت غيبتك» والتي كانت بمثابة البداية الحقيقية لأعمال فنية أكثر احترافية.

بحبك من البداية

وفي العام 2019 أصدر أول فيديو كليب بعنوان «بحنلها» والذي قام بتصويره في لبنان مع المخرجة اللبنانية راندلي قديح بالتعاون مع أحمد عوض وألحانه وعمرو عدلي وهو ما شجعه لتقديم أغنية جديدة «محلمتش بيك» مع المخرجة نفسها رندلي قديح في العام 2020، وهي أغنيه تتميز بالطابع الرومانسي وحققت مشاهدات كبيرة على «يوتيوب» تجاوزت 500 ألف مشاهدة، وكانت من كلمات أحمد عوض وألحان أحمد حافظ وتوزيع يحيى يوسف.

- أيمن صابر يقترب من نصف مليون مشاهدة بـ«محلمتش بيك»

وفي العام 2021 كانت انطلاقه أخرى بأغنية حققت مليونين مشاهدة وهي «بحبك من البداية» من كلمات عبدالرحمن هداية وعبدالرحمن عثمان وألحان محمد طارق وتوزيع يحيى يوسف وجرى تصويرها في المملكة العربية السعودية.