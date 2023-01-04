مؤديا روميو وجولييت يقاضيان «باراماونت» بسبب ظهورهما عاريين

القاهرة - بوابة الوسط

رفع الممثلان اللذان جسدا دوري روميو وجولييت في الفيلم المقتبس العام 1968 من رواية شكسبير الشهيرة والذي أخرجه فرانكو زيفيريلي، دعوى قضائية ضد شركة «باراماونت بيكتشرز» بسبب ظهورهما في أحد مشاهد العمل عاريَيْن من دون موافقتهما، على ما أعلن وكيل الدفاع عنهما، الثلاثاء.

ونال كل من أوليفيا هاسي وليونارد وايتنغ اللذين كانا يبلغان 15 و16 سنة أثناء تصوير الفيلم، جائزة غولدن غلوب عن أدائهما في هذا العمل، وفق «فرانس برس».

والأسبوع الفائت، رفع الممثلان السبعينيان دعوى في سانتا مونيكا بكاليفورنيا متهمان شركة «باراماونت» التي أنتجت الفيلم باستغلالهما جنسيا عندما كانا قاصرين، عبر عرض مشهد حميم يظهر أجزاء من جسميهما.

وأشارت الدعوى إلى أن المخرج الإيطالي فرانكو زفيريللي الذي توفي العام 2019، أصر على تصوير هذا المشهد وأكد أن العمل «سيفشل» من دونه، في حين أن المشهد كان يُفترض أن يُصور بملابس ذات لون مماثل للون البشرة.

واتّهمت الدعوى المسؤولين عن الفيلم «بعدم الصدق وبتصويرهم سرا القاصرين عاريين أو شبه عاريين من دون الحصول على موافقتهما، وهو ما يمثل انتهاكا للقوانين (...) التي تنظم الاستغلال الجنسي للقصر».

ضرر

وذكرت الدعوى أن الممثلين واجها قلقا واضطرابا عاطفيا مدى أكثر من خمسة عقود تلت عرض الفيلم، ويطالبان بتعويضات تصل إلى مئات ملايين الدولارات.

وأوضح وكيل الدفاع عنهم سولومون غريسن أن الضرر الذي لحق بهما استمر على مر السنين، خصوصا بعد إصدار نسخة جديدة من الفيلم. وقال إن استوديو «باراماونت بيكتشرز»، «صور مشاهد تظهر القاصرين عاريين وكان يعلم أنه يجب حذفها من الفيلم».

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ولم ترد «باراماونت» بعدما حاولت وكالة «فرانس برس» التواصل معها.

وذكرت مجلة «فارايتي» المتخصصة أن أوليفيا هاسي دافعت عن هذا المشهد خلال إحدى المقابلات العام 2018. وكانت تعتقد حينها أن فرانكو زيفيريلي صور المشهد بشكل ملائم. وقالت في تلك المقابلة «كان المشهد ضروريا للفيلم».