تارا عماد تعيد التعاون مع أحمد عز في «هادي فالنتاين»

القاهرة - بوابة الوسط

تعود الممثلة المصرية تارا عماد إلى خشبة المسرح، مع انطلاق عرضها الاستعراضي المسرحي الجديد «هادي فالنتاين» في الفترة من، الجمعة وحتى الثلاثاء، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

المسرحية تأليف وإخراج محمد محمدي، وتشارك في بطولتها بجوار أحمد عز، في ثاني تعاون مسرحي بينهما بعد مسرحية «علاء الدين» التي عُرضت العام 2019 في السعودية ومصر وحققت نجاحا كبيرا، وفقا لبيان.

وبجانب تارا وعز، تضم المسرحية كل من سيد رجب، ومصطفى غريب، وشيماء سيف.

وفي مجال السينما، تنتظر الممثلة المصرية انطلاق فيلمها الجديد «المطاريد»، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية 25 يناير المقبل، من إخراج ياسر سامي. ويشاركها البطولة مجموعة من النجوم منهم أحمد حاتم، وإياد نصّار ومحمود البزاوي. وتدور أحداث الفيلم حول «صلاح» أحمد حاتم الذي يعود من أميركا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

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وخلال 2022 قدمت تارا عماد ثلاث مسلسلات تلفزيونية، كان أولها «ستات بيت المعادي» التي شاركت في بطولته مع كندة علوش وإنجي المقدم، وهو النسخة المصرية من المسلسل الأميركي «Why Women Kill»، ثم مسلسل «تحقيق»، من الأعمال الأصلية لمنصة «WATCH IT»، وشاركها بطولته أحمد مالك وهدى المفتي، ومسلسل «سوتس بالعربي» الذي عُرض في موسم رمضان 2022، وشاركها بطولته آسر ياسين، وصبا مبارك، وأحمد داوود.