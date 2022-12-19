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ألمانيا تسترجع جزءا كبيرا من مسروقات متحف دريسدن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 01:15 مساء
ألمانيا تسترجع جزءا كبيرا من مسروقات متحف دريسدن
صورة وزعتها الشرطة تظهر إحدى القطع المسروقة من متحف «غرونيس غيفولبه» بدريسدن، 25 نوفمبر 2019 (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الألمانية أن الشرطة عثرت، ليل الجمعة - السبت، في العاصمة برلين على «جزء كبير» من المجوهرات النفيسة التي يحوي بعضها قطعا ماسية وسُرقت قبل ثلاث سنوات من متحف في مدينة دريسدن شرق البلاد.

في المجمل، عُثر على 31 قطعة كاملة أو منقوصة، من بينها وسام النسر الأبيض البولندي المرصع بالماس على شكل نجمة صدر، وفق ما أعلنت الشرطة ومكتب المدعي العام في دريسدن، وفق «فرانس برس».

ويأتي العثور على هذه القطع المسروقة في ظل استمرار محاكمة ستة مشتبه بهم متهمين بارتكاب عملية السطو اللافتة العائدة إلى نوفمبر 2019، والتي انطلقت أمام القضاء الألماني في يناير.

محادثات استكشافية
ويُشتبه في أن هؤلاء اقتحموا متحف «Grünes Gewölbe» (القبو الأخضر) الشهير في دريسدن، وهي مدينة مشيدة في العصر الباروكي، في 25 نوفمبر 2019، وسرقوا منه 21 جوهرة مرصعة بأكثر من 4300 ماسة، إحداها من عيار 49 قيراطا، بقيمة إجمالية لا تقل عن 113,8 مليون يورو.

وتعذر طيلة هذه الفترة العثور على المسروقات، والتزم المتهمون صمتا مطبقا خلال المحاكمة.

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إلا أن السلطات استرجعت معظم القطع المسروقة بفضل «محادثات استكشافية» أجريت بين فريقي الدفاع والادعاء، بهدف تسوية محتملة في هذه المحاكمة واستعادة المسروقات التي لا تزال موجودة، وفق بيان.

ونُقلت المضبوطات من برلين إلى دريسدن تحت حماية قوات الشرطة الخاصة. ويتعين فحصها خصوصا على يد متخصصين في المجموعات الفنية في دريسدن سيتحققون من أصالتها واكتمالها.

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