السعودي هيثم السالم يطرح «يا عقل كلم القلب» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

طرح المطرب السعودي هيثم السالم فيديو كليب أغنيته الجديدة «يا عقل كلم القلب» اللبنانية ردينة حاطوم.

ويخوض السالم عبر العمل الجديد أجدد مغامراته في الغناء باللهجة المصرية ويقدم خلاله جرعة رومانسية خفيفة في إطار قصة حب بين طبيب وممرضة داخل أحد المستشفيات، وفقًا لبيان.

من ناحية أخرى، انشغلت ردينة في تصوير مشاهد الكليب في القاهرة خلال الأسابيع الماضية، وسط خوضها حالة نشاط فني في مجال الكليبات الغنائية، حيث يعد كليب «يا عقل كلم القلب» ثاني فيديو كليب يحمل توقيعها يجري إصداره بعد أقل من عشرة أيام فقط من ظهور آخر كليباتها «سر حبي ليك» للمطرب أحمد سليم.

كما بدأت حاطوم، السبت، تصوير أول مشاهد كليب «السهرة صباحي» للملحن والمطرب مصطفى العسال، في عدة مناطق وشوارع متفرقة في القاهرة، حيث تقتحم خلاله ردينة العسال مجال الغناء لأول مرة بعد اعتياده تقديم ألحان ناجحة لكبار المطربين، مثل أصالة بأغنيات «خانات الذكريات» و«شكرًا»، وأنغام «هو نفس الشوق».

وتغنى السالم في أغنية «يا عقل كلم القلب» بكلمات الشاعر محمود البحيري وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع زووم، وتعد ثاني تعاون يجمع بين هيثم السالم و«لايف ستايلز ستوديوز» بعد نجاح آخر أغنياته المصورة «ألف حاجة» التي صدرت منذ قرابة خمسة أشهر.