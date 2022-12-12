الإثنين.. نيللي كريم تبدأ تصوير «عملة نادرة»

القاهرة - بوابة الوسط

تبدأ الممثلة المصرية نيللي كريم تصوير مسلسلها الجديد «عملة نادرة» والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، وذلك بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة).

«عملة نادرة» يشارك في بطولته جمال سليمان، كمال أبو رية، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، جومانا مراد، مريم الخشت، محمد فهيم، رمزي العدل، هشام عاشور، دراما صعيدية من تأليف الكاتب والسيناريست مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

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يشار إلى أن آخر أعمال نيللي كان مسلسل «فاتن أمل حربي» الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبدالغني، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.