Atwasat

الحكومة البريطانية تحذر «بريتش ميوزيم» من إعادة رخاميات البارثينون لليونان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 04:12 مساء
الحكومة البريطانية تحذر «بريتش ميوزيم» من إعادة رخاميات البارثينون لليونان
معبد البارثينون في أثينا، 15 نوفمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

شددت الحكومة البريطانية، الإثنين، على أن «بريتش ميوزيم» ممنوع قانونا من تفكيك مجموعته الضخمة، بعد نشر تقرير صحفي عن احتمال أن يعيد المتحف البريطاني رخاميات البارثينون إلى اليونان.

وكان الدبلوماسي البريطاني توماس بروس أخذ هذه المنحوتات القديمة من معبد البارثينون في أثينا بأوائل القرن التاسع عشر، وفق «فرانس برس».

وذكرت جريدة «تا نيا» الصادرة في أثينا، السبت، أن محادثات سرية أجريت على مدى عام بين رئيس المتحف جورج أوزبورن، وهو وزير مالية سابق في المملكة المتحدة، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأشارت إلى أن المحادثات حول «إعادة محتملة» للرخاميات وصلت إلى «مرحلة متقدمة». وقال الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحفيين ردًا على هذه المعلومات، إن أمناء المتحف البريطاني أحرار في التحدث مع من يريدون.

لكنه شدد على أن «ليس لدينا أي نية لتغيير القانون الذي يمنع التخلي عن قطع من مجموعات المتحف البريطاني، إلا في ظروف معينة»، وأوضح المتحدث أن «موقفنا من ذلك لم يتغير».

- «محادثات سرية» بين لندن وأثينا بشأن رخاميات البارثينون

وبموجب قانون المتحف البريطاني الصادر العام 1963، والذي تضمن تحديثًا لتشريعات سابقة، لا يمكن للمتحف البيع أو التخلي عن عناصر من مجموعاته إلا في ظل ثلاثة شروط محدودة.

إلهة الحكمة
وتشمل هذه الشروط توصل الأمناء إلى قرار بأن «قطعة ما غير مناسبة للاحتفاظ بها في مجموعات المتحف ويمكن التخلص منها من دون الإضرار بمصالح الطلاب».

ورفض المتحدث باسم سوناك الإفصاح عن إمكان إعطاء المتحف ترخيصًا خاصًا من الحكومة لتفكيك المجموعة التي تضم رخاميات البارثينون.

ويقول المتحف البريطاني إن مجموعته الكاملة تضم أكثر من ثمانية ملايين قطعة، وحوالي 80 ألف قطعة منها فقط معروضة للعامة باستمرار.

وتشمل المجموعة قطعا كثيرة تعتبرها دول أخرى منهوبة إبان الاستعمار البريطاني، فيما تبدي الحكومة منذ فترة طويلة حذرا إزاء إنشاء سابقة مع رخاميات البارثينون.

وبُني معبد البارثينون في الأكروبوليس في القرن الخامس قبل الميلاد لتكريم أثينا، إلهة الحكمة والقوة والحرب وحامية المدينة.

ومطلع القرن التاسع عشر، انتزع عمال رخاميات كاملة من النصب التذكاري بناء على أوامر السفير البريطاني لدى الإمبراطورية العثمانية اللورد إلغن. وباع إلغن القطع الرخامية للحكومة البريطانية التي نقلتها في العام 1817 إلى المتحف البريطاني.

من جانبها، تصر أثينا على أن المنحوتات سُرقت، وفشلت الحكومات اليونانية المتعاقبة في إحراز تقدم كبير في هذا الملف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة السويحلي والأهلي طرابلس في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة السويحلي والأهلي طرابلس في «دورينا»
السجن 21 عاما لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا

السجن 21 عاما لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا
كاركاتير خيري - المسؤول والمنصب

كاركاتير خيري - المسؤول والمنصب
بعد العثور على تكنولوجيا كندية بمسيرات إيرانية.. أوتاوا تدخل على خط الحرب الأوكرانية

بعد العثور على تكنولوجيا كندية بمسيرات إيرانية.. أوتاوا تدخل على خط الحرب ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: خمسة محامين ليبيين يقدمون طعنا للمحكمة لإلغاء اتفاقية حكومة الدبيبة وتركيا

شاهد في «اقتصاد بلس»: خمسة محامين ليبيين يقدمون طعنا للمحكمة لإلغاء اتفاقية ...
تقرير: محمد بن سلمان ينوي استثمار نصف مليار دولار في شركة منبثقة عن «كريدي سويس»

تقرير: محمد بن سلمان ينوي استثمار نصف مليار دولار في شركة منبثقة عن «كريدي سويس»
مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا

مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا
الجويفي: دعم الوزارة سيصل إلى جميع الأندية (صور)

الجويفي: دعم الوزارة سيصل إلى جميع الأندية (صور)
«فيفا» يرفض طلب فرنسا باحتساب هدف جريزمان في تونس

«فيفا» يرفض طلب فرنسا باحتساب هدف جريزمان في تونس
زيلينسكي: الدفاعات الأوكرانية أسقطت معظم الصواريخ الروسية

زيلينسكي: الدفاعات الأوكرانية أسقطت معظم الصواريخ الروسية
حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في ليبيا

حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في...
مدافع منتخب البرتغال: مهمتنا صعبة أمام سويسرا

مدافع منتخب البرتغال: مهمتنا صعبة أمام سويسرا
مدرب إسبانيا: لن نغير فلسفتنا.. وستواجهنا مهمة صعبة أمام المغرب

مدرب إسبانيا: لن نغير فلسفتنا.. وستواجهنا مهمة صعبة أمام المغرب
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام
عائلة بيليه تتحدث عن حقيقة الحالة الخطرة.. وابنته فلافيا: سئمنا تلقي التعازي

عائلة بيليه تتحدث عن حقيقة الحالة الخطرة.. وابنته فلافيا: سئمنا تلقي التعازي
تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون

تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون
أستراليا تبني تلسكوبا تصفه بأنه من الأقوى في العالم

أستراليا تبني تلسكوبا تصفه بأنه من الأقوى في العالم
هل الموز فاكهة مناسبة للشتاء؟

هل الموز فاكهة مناسبة للشتاء؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
رواية و«إيحاءات جنسية».. التفاصيل الكاملة لسحب «ميرا» من المكتبات الأردنية
رواية و«إيحاءات جنسية».. التفاصيل الكاملة لسحب «ميرا» من المكتبات...
وفاة الممثلة الأميركية كيرستي آلي
وفاة الممثلة الأميركية كيرستي آلي
سلمان رشدي يكشف مقتطفات من كتابه الجديد
سلمان رشدي يكشف مقتطفات من كتابه الجديد
بالصور: ملتقى الفيلم الأميركي يختتم فعالياته في جيزويت الإسكندرية
بالصور: ملتقى الفيلم الأميركي يختتم فعالياته في جيزويت الإسكندرية
التونسية مفيدة فضيلة تستعد لفيلمها الجديد «مواسم جنات»
التونسية مفيدة فضيلة تستعد لفيلمها الجديد «مواسم جنات»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»
شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»...
عرض 22 فيلما في «القاهرة السينمائي» الأحد
عرض 22 فيلما في «القاهرة السينمائي» الأحد...
خضر حسن الفائز بـ«كتارا للكاريكاتير»: العمل يضم أهم مئة لاعب في تاريخ كرة القدم
خضر حسن الفائز بـ«كتارا للكاريكاتير»: العمل يضم أهم مئة لاعب......
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ......
المخرج الفرنسي جان-ماري ستروب يرحل «بسلام»
المخرج الفرنسي جان-ماري ستروب يرحل «بسلام»...
المزيد
«تحت الشجرة» يمنح تونسيات ريفيات مساحة للتعبير الحر
«تحت الشجرة» يمنح تونسيات ريفيات مساحة للتعبير الحر...
الحكومة البريطانية تحذر «بريتش ميوزيم» من إعادة رخاميات البارثينون لليونان
الحكومة البريطانية تحذر «بريتش ميوزيم» من إعادة رخاميات ......
السجن 21 عاما لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا
السجن 21 عاما لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا...
التونسية مفيدة فضيلة تستعد لفيلمها الجديد «مواسم جنات»
التونسية مفيدة فضيلة تستعد لفيلمها الجديد «مواسم جنات»...
بالصور: ملتقى الفيلم الأميركي يختتم فعالياته في جيزويت الإسكندرية
بالصور: ملتقى الفيلم الأميركي يختتم فعالياته في جيزويت ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط