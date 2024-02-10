وزير خارجية إيران: التطورات في غزة تتجه لحل سياسي لكن نتنياهو يريد الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم السبت، من بيروت، أن التطورات في قطاع غزة تتجه نحو حلّ سياسي، فيما رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال «يرى الحل في الحرب لإنقاذ نفسه».

ووصل عبداللهيان، إلى بيروت الجمعة، في ثالث زيارة له إلى لبنان منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة قبل أكثر من أربعة أشهر، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال الوزير الإيراني، وفق بيان للخارجية الإيرانية بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إن «التطورات في غزة اليوم تتجه نحو حل سياسي، لكن نتنياهو لا يزال يرى الحل في الحرب لإنقاذ نفسه».

وشدّد على أنّه يتعيّن على الجميع «محاولة إيجاد حلّ سياسي لإنهاء الهجمات الإسرائيلية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن».

وشملت لقاءات عبداللهيان في بيروت الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله وممثلين عن فصائل فلسطينية، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وبعد لقائه نصرالله، الذي تعد طهران داعمة رئيسية له، شدد عبداللهيان على أنه «في كل مبادرة سياسية، يتعين اعتبار دور الشعب الفلسطيني وإجماع القيادات والمجموعات الفلسطينية، الركيزة الأساسية».

«الحقّ الحصري في تقرير المصير»

وبحث عبد اللهيان مع وفد فلسطيني ضمّ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد نخالة والقيادي في حركة حماس أسامة حمدان، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين والحرب في غزة، وفق بيان عن الخارجية الإيرانية.

واعتبر أنّ «للأمة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية فقط الحقّ الحصري في تقرير مصيرهم»، بينما يجب على «اللاعبين الإقليميين والدوليين الآخرين الامتناع عن فرض مخططاتهم».

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ويتواصل العدوان الصهيوني على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف نحو 28 ألف شهيد، وعشرات الآلاف من المصابين والمفقودين، ودمر كل مناحي الحياة في القطاع المحاضر.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت منطقة رفح في أقصى جنوب قطاع غزّة، في وقت أمر نتنياهو قوات العدوان بإعداد «خطّة لإجلاء» مئات آلاف المدنيّين من المدينة قبل هجوم برّي مُحتمل، يثير خشية دولية وتحذيرات من عواقب كارثية بعدما باتت المدينة ملاذاً أخيراً للنازحين في قطاع غزّة.

وتتواصل الجهود الدبلوماسيّة لوقف العدوان، إذ شهدت العاصمة المصرية القاهرة الخميس محادثات جديدة، بقيادة مصر وقطر، سعياً للتوصّل إلى اتّفاق تهدئة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وتنتظر حركة حماس «ردّاً من إسرائيل»، وفق ما قال مسؤول في الحركة للوكالة الفرنسية، دون أن يخوض في التفاصيل.