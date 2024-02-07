أربعة قتلى بينهم مدنيان في قصف إسرائيلي على سورية

القاهرة - بوابة الوسط

قتل أربعة أشخاص، بينهم مدنيان، في قصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة حمص في وسط سورية ليل الثلاثاء-الأربعاء، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين أعلنت دمشق أن القصف أوقع عددًا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس» إن «أربعة أشخاص، بينهم مدنيان، قتلوا في الغارات الإسرائيلية على مدينة حمص».

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع السورية في بيان أن «العدو الإسرائيلي شن عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس (في شمال لبنان) مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص وريفها، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوّي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين».