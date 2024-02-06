«الصحة الفلسطينية»: قصف إسرائيلي يقتل 6 أشخاص خلال تأمين شاحنة مساعدات في رفح

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الثلاثاء استشهاد ستة من عناصر الشرطة في قصف إسرائيلي على مركبة في مدينة رفح «جنوب»، فيما أكد شهود عيان أنهم كانوا يؤمنون شاحنة مساعدات.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب «ستة شهداء من عناصر الشرطة الفلسطينية إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبتهم في حي خربة العدس برفح جنوبي قطاع غزة». وأكد شهود عيان أن الستة كانوا يقومون «بتأمين طريق مرور شاحنة تنقل دقيقًا» وأشاروا إلى أن «جثث الشهداء كانت أشلاء»، وفق «فرانس برس.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 27 ألفًا و585 شهيدًا و66 ألفًا و978 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي، وجاء ذلك في بيان قدمت خلاله الوزارة آخر الإحصاءات في اليوم الـ123 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة

وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و143 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

- «الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27.365 شهيدا

- «الصحة الفلسطينية»: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 26637 شهيدا

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على غزة، معظم ضحاياها أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.